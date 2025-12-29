Moviola Serie A, grave errore VAR. Ora l’Ifab deve cambiare la Regola 12

Tanti episodi dubbi nella 17esima giornata, compreso un tocco di mano in Pisa-Juventus. Pesante bocciatura in arrivo

In attesa del monday night tra Roma e Genoa, la diciassettesima giornata di Serie A ha già offerto tanti casi da moviola, a partire dal posticipo tra Atalanta e Inter. Promosso a pieni voti l’arbitro La Penna: corretto estrarre il giallo e non il rosso per il fallo di Sulemana su Bisseck. C’è imprudenza ma non condotta violenta visto che il piede resta basso alla ricerca del pallone e i tacchetti non sono esposti.

Giusta anche la decisione di Mariani in Cremonese-Napoli: non c’è fallo di Rrahmani su Zerbin, che anzi poteva essere ammonito per simulazione. Bravo anche Fabbri in Milan-Verona: gol di Orban da annullare per fallo su Maignan oltre che per fuorigioco e rigore netto per la trattenuta a due mani di Nelsson su Nkunku.

Pisa-Juve, dubbi sul tocco di mano. Abbaglio Baroni al Var e gol Davis: che confusione

Non bene Maresca in Pisa-Juventus: troppi falli fischiati e troppi cartellini estratti. Il dubbio più grande è su un tocco di mano in area di Canestrelli. A favore della non punibilità c’è il fatto che il pallone gli arriva da una giocata inaspettata da distanza ravvicinata da parte di McKennie. Resta il fatto che il difensore dei toscani ha il braccio in posizione innaturale e sopra la linea della spalla. L’arbitro napoletano fischia inspiegabilmente fallo in attacco.

Grave errore del Var Baroni in Torino-Cagliari: richiamato Doveri all’On Field Review per mostrargli che Paleari tocca il pallone in area (bastava overrule) invece del successivo fallo del portiere granata su Idrissi. Manca un rigore e forse anche un cartellino rosso per DOGSO.

Quanto successo in Udinese-Lazio deve portare ad un cambio di regolamento da parte dell’IFAB. La Regola 12 sul gol dopo un tocco di mano non punibile è troppo generica quando parla di immediatezza. Nove secondi sono immediati o no? Parlare genericamente di “percorrere una certa distanza” e “trascorrere un certo intervallo di tempo” non basta a chiarire se la rete di Davis è regolare o meno.