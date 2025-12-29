Milan, ecco un altro colpo in attacco: “Lo prenderebbero domattina”. Era a San Siro

I rossoneri avrebbero già un acquisto ‘programmato’ che ha aperto pubblicamente già in diverse occasioni

Il Milan ha riscoperto Nkunku nella partita contro il Verona, ma non è ancora chiaro il suo futuro. Allegri ha usato parole incoraggianti per lui anche prima del match che ha segnato – almeno per ora – la sua rinascita. Si parla di offerte dalla Turchia, ma al momento i rossoneri sperano che questa sia una svolta per l’ex Lipsia e continueranno a puntare su di lui. Anche per proteggere l’investimento fatto in estate.

In ogni caso, la caccia alla punta continuerà, perché Gimenez non ha dato grandi garanzie in campo per i gol come per gli infortuni, e sarà ancora out un po’. È arrivato Fullkrug, ma le sue condizioni andranno registrate e non sarà comunque un colpo per il futuro o a lungo termine. Ieri a San Siro c’era Nicolò Tresoldi, origini sarde, cresciuto in Germania, ora in Belgio, ma milanista nel cuore. E lo stesso classe 2004 non lo ha nascosto anche di recente.

Scrive Luca Bianchin su ‘La Gazzetta dello Sport’: “Leao era in tribuna a fare una foto con Nicolò Tresoldi, l’attaccante del Bruges che è milanista nell’anima e quando può viene a vedere la squadra. Ah, a proposito di centravanti: i milanisti, che apprezzano chi ha il cuore rossonero, lo porterebbero a Milanello domani mattina”. Il 21enne sta crescendo, ha segnato 8 gol in stagione, fa la Champions League, e il suo sogno rossonero è già stato espresso e condiviso. Il Milan lo segue, in estate magari può essere un colpo in prospettiva.