Juve, extra-budget a sorpresa per il mercato: intreccio con… Castellanos

I bianconeri potrebbero ricevere una somma enorme da una clausola sulla rivendita a tinte brasiliane

Il mercato degli attaccanti negli ultimi anni è diventato sempre più centrale e di conseguenza dispendioso. In Serie A quest’anno non c’è stata particolare fortuna neanche per le big, visto che solo Lautaro Martinez e Hojlund stanno collezionando un numero accettabile di gol. Per il resto più o meno tutte sono a caccia di rinforzi. Il Milan è stato costretto a prendere Fullkrug, la Juve ha perso Vlahovic per infortunio ed è a corto di bomber.

La Roma tratta Zirkzee, la Lazio fa fatica ma deve prima cedere. Più precisamente Taty Castellanos, che piace al Flamengo. Il Mengao ha fatto un’offerta da poco oltre 20 milioni e i biancocelesti hanno risposto picche, chiedendone almeno 10 in più. Facile che i campioni della Copa Libertadores vadano altrove e il colpo in questo senso si intreccerebbe e farebbe piacere anche alla… Juve. In Brasile infatti parlano di Kaio Jorge, attualmente in forza al Cruzeiro dove sta facendo molto bene avendo segnato più di 20 gol.

Secondo ‘Globo Esporte’ l’offerta pronta da inviare sarebbe di circa 30 milioni, ma lo stesso Cruzeiro vuole alzare la posta magari fino a 50 milioni. Il Flamengo è società molto ricca e sta vivendo un 2025 pazzesco come trofei e di conseguenza premi in denaro. Se dovesse avvicinarsi a questa richiesta prendendo Kaio Jorge, esulterebbe la Juventus in virtù del 30% che la Signora – come ricorda ‘Tuttosport’ – vanta sulla rivendita del calciatore come pattuito nella cessione al Cruzeiro. Tradotto: su 50 milioni circa 15 andrebbero proprio in bianconero. Un extra-budget che sarebbe tanta roba.