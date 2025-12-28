Rivoluzione Milan, Allegri stoppa tutto: scambio alla francese, vuole solo la Serie A

Il tecnico rossonero e il ds osservano un giocatore in particolare che ha già espresso la sua preferenza per l’Italia. Molto dipende anche da Nkunku

Christopher Nkunku risorge dalle sue ceneri. Il suo inizio di stagione è stato a dir poco disastroso, con un solo gol segnato in Coppa Italia, poi nient’altro. Un contributo portato alla causa Milan pari praticamente a zero, fino alla giornata di oggi che potrebbe magari segnare un punto di svolta. Il francese contro il Verona ha segnato una doppietta in meno di 5 minuti, ha reagito sul campo dando una bella spallata alla partita, non facendo rimpiangere Leao.

Ora tutti a Milanello sperano che possa essere la scintilla che fa cambiare la sua stagione, risparmiando più di un problema anche sul mercato. Perché il giocatore visto fino ad ora è stato un flop totale, uno che alla lunga non puoi fare a meno di tagliare dal futuro. Allegri però ci sta ancora investendo e la partita di oggi gli ha dato ragione. In ogni caso parliamo di una sola partita, la verità la dirà il futuro. Che potrebbe riservare al Milan un altro attaccante francese, attualmente nei radar di Tare che è decisamente contraccambiato.

Parliamo di Jean-Philippe Mateta, che in passato ha solo sfiorato la Serie A ed è la stella del Crystal Palace. Ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo e, a quanto pare, nessuna voglia di rinnovare con i londinesi. L’obiettivo del calciatore da tempo sarebbe la Serie A, anche se è complicato spostarlo in questo mese di gennaio. Soprattutto se Nkunku dovesse dare qualche risposta. Mateta vuole l’Italia, il Milan può essere la destinazione ideale in quanto l’unica delle big a caccia di una punta titolare a lungo termine. Ad ora l’addio di Nkunku non pare contemplato, così come Mateta pare discorso più futuribile.