Milan, un flop (quasi) annunciato: l’Inter lo aveva scartato

Potrebbe lasciare Milano già nel calciomercato di gennaio

“A volte ci sono giocatori che arrivano e hanno bisogno di più tempo per inserirsi, anche per questione caratteriali. Lui ha una tecnica molto importante a vederlo negli allenamenti. Sono fiducioso, lui deve esserlo perché è in un ambiente che lo vuole e aspetta che faccia gol”.

Massimiliano Allegri ha difeso e coccolato Nkunku alla vigilia di Milan-Verona. Uscendo dal politichese allegriano, è piuttosto chiaro come l’allenatore livornese non creda invece più di tanto al francese, arrivato in estate per 40 e passa milioni bonus inclusi. Una follia già col senno del prima.

Il tecnico voleva una prima punta vera e la società, a fine mercato, gli ha preso quello che è una sorta di doppione di Rafa Leao. Allegri è stato accontentato con cinque mesi di ritardo, ma sicuramente non avrà fatto i salti di gioia per l’acquisto del 32enne Fullkrug. Gol quest’anno? Zero.

Di sicuro non li ha fatti per Nkunku in estate, con quel “Non so ancora come potrò utilizzarlo”che già allora suonava di bocciatura.

E infatti Nkunku ha giocato poco (526′ in Serie A), non entrando mai nelle grazie dell’allenatore toscano. Tanto che si parla già di una sua possibile partenza a gennaio, con le big di Turchia Galatasaray e Fenerbahce in lizza per prenderlo.

Nkunku al Milan dopo che lo ha scartato l’Inter

Quella di Nkunku è la storia di un flop (quasi) annunciato. Un paio di mesi prima di passare dal Chelsea al Milan, il classe ’97 fu scartato dall’Inter, a caccia di un giocatore d’attacco in grado di saltare l’uomo.

Scartato per gli elevati costi tra ingaggio e cartellino, ma anche per via dei suoi numerosi problemi fisici. Problemi fisici gravi, seppur tutti risalenti a ormai un paio di anni fa.

La decisione dell’Inter, in ogni caso, si è rivelata quella giusta, quella del Milan – figlia probabilmente pure se non soprattutto degli eccellenti rapporti tra le due proprietà – del tutto sbagliata.