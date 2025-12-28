Intreccio Juve-Napoli a gennaio, c’è il via libera: annuncio ufficiale. Così vincono tutti

Manna e Comolli possono dialogare per un affare a gennaio che può favorire tutte le parti in causa

Il Napoli continua a viaggiare, ha ripreso quota dopo un periodo poco brillante. Pian piano la squadra di Conte sta trovando una quadra anche senza qualche giocatore importante, out per infortunio. Soprattutto in mediana le scelte non sono tantissime, ma Anguissa e De Bruyne prima o poi torneranno. Anche se ne avranno ancora per diverse settimane. La buona notizia è che Lukaku sta per rientrare, in Arabia è andato in panchina anche se in maniera un po’ simbolica.

Per la Cremonese non è stato convocato, lo staff ha intenzione di andarci con estrema cautela. Ma il belga si prepara a tornare nelle rotazioni, riducendo ulteriormente lo spazio a disposizione per Lorenzo Lucca che già non ne ha trovato granché. In queste settimane Conte e Manna gli hanno mandato dei messaggi piuttosto chiari: il posto e lo spazio bisogna conquistarseli. Altrimenti, le strade possono dividersi.

La Juventus è vigile, tra il rendimento di David e l’infortunio di Vlahovic, con Openda impiegabile anche da esterno, può essere una soluzione low cost – anche in prestito – per gennaio. E in questo senso lo stesso Manna a ‘Dazn’ ha aperto: “I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno il fatto di vestire la maglia del Napoli. Lorenzo l’abbiamo voluto, ma bisogna dare di più. Hojlund sta facendo bene e lui deve farsi trovare pronto. Intanto pensiamo alla partita, poi a gennaio vedremo”. Tra l’altro la cessione di Lucca può favorire l’ingresso di un giocatore in un altro reparto come impone il blocco del mercato.