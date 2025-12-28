Atalanta
Inter, il messaggio su Palestra è chiaro: perché Marotta ha parlato così

L’esterno classe 2005 costa sempre 40 milioni di euro

Marco Palestra resta un obiettivo di diverse società inglesi e italiane, tra cui l’Inter, il Milan, il Napoli e la Juventus. Marotta, prima della partita con l’Atalanta, ha parlato molto chiaramente, escludendo trattative con la società bergamasca, proprietaria del cartellino. Al momento, la volontà della Dea resta quella di lasciare il calciatore in prestito al Cagliari fino a giugno, tranne clamorose offerte. Ma parliamo solo di proposte molto alte, vicine ai 40 milioni di euro.

