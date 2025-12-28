Il Torino si muove per Kevin Rodriguez: sfida al Napoli

Petrachi al lavoro per l’attaccante ecuadoregno dell’Union SG

Napoli alleato, ma anche avversario di mercato del Torino. Fonti turche e belghe sostengono che i granata si stiano muovendo per Kevin Rodriguez, bomber dell‘Union SG.

L’ecuadoregno classe 2000 ha messo a segno 10 gol in 28 partite, attirando su di sé le attenzioni di tanti club europei.

C’anche il Napoli su Kevin Rodriguez

Oltre al Torino ci sono anche Fiorentina e Napoli. Con quest’ultima, i granata stanno discutendo per il possibile prestito del centrale Marianucci ai margini della squadra di Antonio Conte.

In scadenza a giugno 2027, Rodriguez ha una valutazione sui 3/5 milioni di euro.