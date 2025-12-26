Atalanta
Torino, obiettivo centrocampista: mirino puntato in Argentin

Petrachi ha messo gli occhi sul talento dell’Huracan

Non solo la difesa, con Marianucci del Napoli sempre in prima fila. Petrachi si sta muovendo anche per quanto riguarda il centrocampo e in prospettiva futura.

Leo Perez foto Instagram
Torino, mirino puntato su Leo Perez (Instagram) – Calciomercato.it

Secondo ‘Torinogranata.it’, nel mirino del Ds c’è Leo Perez dell’Huracan. L’argentino classe 2004 si è messo in grande mostra negli ultimi mesi, tanto che per lui si sono fatti avanti altri club europei come sudamericani, su tutti il Palmeiras.

Alto un metro e ottantasei, Perez è un centrocampista molto intelligente dal punto di vista tattico. In Patria, il classe 2004 di Buenos Aires è paragonato nientemeno che a Fernando Gago.

