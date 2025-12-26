Spalletti beffa tutti: sbaraglia Inter e Roma con la scorciatoia

La Juventus con le cessioni può puntare con decisione un nome per cui può avere una corsia preferenziale sui rivali

Il mercato di gennaio sta per aprirsi e quasi tutte le big sono pronte a muoversi in maniera più o meno massiccia. La sensazione è che basti poco per sbloccare una serie di domino in grado di spostare parecchie pedine in diversi ruoli. Se il Milan difficilmente farà altro dopo Fullkrug, al netto di qualche voce di scambio Gatti-Ricci (al momento non confermata), Inter e Juventus rischiano di incrociare le spade ancora.

Entrambe ad esempio sono a caccia di un esterno. In realtà soprattutto i bianconeri, che possono mettere nel mirino un giocatore già seguito molto attentamente dagli uomini di mercato nerazzurri. Il giornalista Gianni Balzarini in tal senso ha parlato così sul proprio canale Youtube: “La partenza di Joao Mario potrebbe aprire ad un discorso Norton Cuffy con il Genoa, considerando che Ottolini viene proprio da lì e si è praticamente appena insediato alla Juventus. Diciamo che forse qualche canale preferenziale ce l’ha”.

Con enorme probabilità il portoghese non continuerà a Torino: “Io credo che il giocatore al 99% andrà via, anche perché lo ha richiesto da diverso tempo, è chiaramente fuori dal progetto anche di Spalletti. Ecco, potrebbe essere Norton Cuffy il sostituto”. L’esterno del Genoa sta facendo buonissime cose, non a caso l’Inter lo ha già puntato da un po’ come possibile alternativa o erede di Dumfries che starà fuori a lungo. E anche la Roma ci ha messi gli occhi.