Sarri si prepara a perderlo, Inter e Juve guidano la bagarre

Il giocatore della Lazio ha una situazione contrattuale particolare e Marotta-Comolli sono già pronti a sfidarsi. E c’è anche il Milan

Il futuro di Mario Gila potrebbe presto intrecciarsi con quello delle grandi del calcio italiano ed europeo. Il difensore spagnolo della Lazio, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni, di sicuro sarà protagonista del mercato. L’ex Real Madrid è finito al centro di numerosi interessamenti, complici una situazione contrattuale ancora da definire e le difficoltà del club biancoceleste nel blindarlo a lungo termine.

La Lazio è consapevole del rischio: senza rinnovo, Gila potrebbe partire a una cifra relativamente bassa, di sicuro inferiore rispetto a una situazione diversa e ottimale per Lotito. A complicare le cose a Formello la clausola che prevede il 50% della futura rivendita da corrispondere al Real Madrid. Proprio per questo motivo, la dirigenza della Lazio – col mercato sbloccato – spera di approfittare di questa nuova situazione per accelerare le questioni rinnovi. In cima alla lista ci sono Romagnoli e Gila. Ma di certo è complicato per i biancocelesti, un po’ per il clima che le ambizioni del giocatore che può sfruttare appunto i tanti club pronti ad accoglierlo.

Inter e Juventus hanno le antenne drittissime sulla questione Gila, che è un profilo gradito a tutti con la scadenza fissata a giugno 2027. È un giocatore duttile, ancora giovane ma esperto soprattutto in Serie A, una certezza per due società che devono rifondare e svecchiare il reparto. Su di lui già ha messo gli occhi il Milan, insieme a Chelsea e Bournemouth in primis. Un derby d’Italia allargato che può partire da subito.