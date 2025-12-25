Portiere e difensore: il doppio affare dell’Inter con la stessa squadra

Due vecchie conoscenze della nostra Serie A sulla strada dei nerazzurri

Più che al mercato di gennaio, l’Inter è proiettata a quello della prossima estate. In tal senso, una delle priorità è e sarà un portiere. Chivu e il club non credono molto in Martinez, infatti è da tempo che i fari sono puntati su altri profili.

Se Ausilio dovesse riuscire a convincere il fondo a fare un’eccezione rispetto alle proprie direttive, come accaduto l’estate scorsa con Akanji, allora l’Inter andrà dritta su Vicario.

L’ex Empoli è un pallino del Ds interista, che lo aveva bloccato prima del trasferimento al Tottenham. Dal quale vorrebbe andar via, per far ritorno in Italia. Gli Spurs potrebbero dargli il via libera, da capire eventualmente a che prezzo: 25/30 milioni?

Dal Tottenham potrebbe arrivare anche un difensore, come da richiesta di Chivu. Ma il tecnico lo vuole già a gennaio… Per l’estate, invece, parliamo di un’altra vecchia conoscenza della Serie A, Radu Dragusin. L’ex Juve e Genoa è stato sfortunato in quel di Londra, con la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori gioco per circa un anno.

Inter, Vicario più Dragusin

Il classe 2002 cerca squadra, cerca soprattutto un posto dove tornare a giocare. Il suo entourage, lo stesso di Vicario, lo ha già proposto in Italia. Inter compresa, come ha di fatto ammesso l’agente che lo segue personalmente da anni.

“L’Italia è la soluzione migliore, andrebbe in un grande club – le parole di Florin Manea a ‘Digisport’ – Non ho parlato con Chivu, l’ho chiamato solo per congratularmi. So che in estate l’Inter cercherà un difensore centrale. Se decidiamo di avere più partite fino all’estate, lo annunceremo e magari mi chiamerà anche Chivu”.

Il Tottenham potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto, o con obbligo legato a un determinato numero di presenze.