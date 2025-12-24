Atalanta
Torino, Marianucci in prestito dal Napoli: l’agente esce allo scoperto

Foto dell'autore

Il difensore è in cima alla lista dei granata. Giuffredi: “Parlerò con Manna”

Il Torino cerca un difensore per il mercato di gennaio. Uno dei preferiti, se non il preferito in assoluto è Marianucci del Napoli. Il classe 2004 è ai margini della squadra di Antonio Conte, con il suo agente al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Marianucci esulta con la maglia dell'Italia Under 21
Marianucci esulta con la maglia dell'Italia Under 21

A ‘Televomero’, il procuratore di Marianucci ha detto chiaramente che il suo assistito ha bisogno di giocare con continuità, quindi di trasferirsi in un’altra squadra. Un assist per i granata.

“Mi sono promesso che dopo il ritorno della Supercoppa parlerò con Manna di Marianucci, Ambrosino e Vergara – le parole di Mario Giuffredi – Sapevamo del poco spazio, ma abbiamo voluto fare questa esperienza perché allenarsi con i campioni e con Conte poteva servire a una crescita personale”.

I rapporti tra Napoli e Torino, questo è noto, sono eccellenti. L’operazione ha dunque ottime chance di andare in porto, ovviamente con la formula del prestito anche se Petrachi, giorni fa, ha dichiarato di non voler prendere calciatori per un tempo limitato.

