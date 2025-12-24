Atalanta
Lo volevano Milan e Napoli: con 20 milioni lascia il Brasile | CM.IT

Il Corinthians ha bisogno di soldi subito: addio a gennaio

Mercato a saldo zero da un lato, esigenze in altri ruoli dall’altro: Napoli Milan a gennaio dovranno quasi sicuramente rinunciare ad un calciatore brasiliano monitorato a lungo in passato, insieme alla Fiorentina.

Breno Bidon in azione con il Corinthians
Lo volevano Milan e Napoli: con 20 milioni lascia il Brasile | CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stiamo parlando di Breno Bidon, giovane centrocampista del Corinthians che entro la prossima estate potrebbe anche prendere il passaporto italiano. Un assist importante per le squadre di Serie A che, tuttavia, rischia di arrivare troppo tardi per essere colto.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, la crisi finanziaria del Timao può portare ad una cessione immediata del mancino 20enne. Valutato 20 milioni di euro, il centrocampista di Sao Paulo è già finito nel mirino di squadre inglesi, Atletico MadridSporting Clube de Portugal, ma nelle ultime settimane si sta facendo sempre più insistente il pressing del calcio arabo.

