Lo volevano Milan e Napoli: con 20 milioni lascia il Brasile | CM.IT

Il Corinthians ha bisogno di soldi subito: addio a gennaio

Mercato a saldo zero da un lato, esigenze in altri ruoli dall’altro: Napoli e Milan a gennaio dovranno quasi sicuramente rinunciare ad un calciatore brasiliano monitorato a lungo in passato, insieme alla Fiorentina.

Stiamo parlando di Breno Bidon, giovane centrocampista del Corinthians che entro la prossima estate potrebbe anche prendere il passaporto italiano. Un assist importante per le squadre di Serie A che, tuttavia, rischia di arrivare troppo tardi per essere colto.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, la crisi finanziaria del Timao può portare ad una cessione immediata del mancino 20enne. Valutato 20 milioni di euro, il centrocampista di Sao Paulo è già finito nel mirino di squadre inglesi, Atletico Madrid e Sporting Clube de Portugal, ma nelle ultime settimane si sta facendo sempre più insistente il pressing del calcio arabo.