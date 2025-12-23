Ultim’ora Thuram, la Juve ha deciso: svolta a gennaio

Novità importantissima per quel che concerne il futuro di Khéphren Thuram: ecco cosa ha deciso la Juve in queste ore.

È legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029 e rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei pilastri del club bianconero. Khéphren Thuram si sta imponendo in bianconero, nonostante un inizio di stagione leggermente sotto tono, e adesso Luciano Spalletti non vuole più farne a meno.

Il centrocampista francese classe 2001 è reduce dalla super prestazione contro la Roma e sembra in netta ripresa rispetto alle precedenti uscite: il suo nome è finito sul taccuino di una grande rivale come l’Inter, ma a Torino non hanno alcuna intenzione di privarsene. Procediamo, però, con ordine e facciamo ulteriore chiarezza.

Thuram resta alla Juventus: nessun dubbio!

Secondo quanto riferito proprio in queste ore dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale Youtube, la dirigenza di corso Galileo Ferraris non ascolterà nessun tipo di proposta per Thuram e ha tutta l’intenzione di proseguire con il calciatore almeno fino al termine della stagione in corso.

Negli ultimi giorni si era parlato con una certa insistenza dell’interesse concreto dell’Inter e del suo inserimento nell’ambito dell’operazione che vedeva coinvolto Davide Frattesi, ma da Torino fanno sapere che il fratello di Marcus non si tocca.

La Juve, dunque, riparte nel segno di Khéphren Thuram, con buona pace dell’Inter che sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare la mediana a disposizione del tecnico Chivu. Fa bene, secondo voi, la Juve a blindare il francese?