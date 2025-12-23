Tifosi del Milan di sasso, lo mandano via dopo cinque mesi

Via dal Milan dopo soli cinque mesi. In casa rossonera si sta pensando con insistenza al calciomercato invernale con un giocatore che ha ampiamente deluso le aspettative.

Igli Tare è costantemente in contatto con Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani per cercare di coniugare le operazioni di mercato del Milan sia dal punto di vista tecnico che economico.

L’allenatore livornese ha fatto le sue richieste alla propria società che sta cercando di valutare le piste migliori per andare a sistemare un organico che ha bisogno di innesti per continuare a lottare per le primissime posizioni. Chiuso l’acquisto di Fullkrug, in casa rossonera potrebbero non essere terminati gli acquisti nel reparto offensivo considerato il fatto che un giocatore appare in uscita da Milanello.

Cessione a sorpresa, saluta il Milan dopo soli cinque mesi

Christopher Nkunku ha ampiamente deluso le aspettative in casa Milan con l’attaccante francese che non è ancora riuscito a mettere a segno la sua prima rete in campionato, rimanendo fermo a quella segnata in Coppa Italia contro il Lecce.

Classe 1997, il giocatore della nazionale francese ha diverso mercato in tutta Europa considerato il fatto che continua ad essere un attaccante convocato con costanza da Didier Deschamps e con ottime possibilità di andare a disputare i mondiali. Proprio questo obiettivo sembra aver convinto l’attaccante a voler cambiare aria per trovare maggiore spazio altrove in vista della seconda parte di stagione.

Il Milan, dal canto suo, è pronto a salutarlo dopo cinque mesi dal suo arrivo in rossonero con l’ex Chelsea che potrebbe dire addio a Milanello a gennaio. In Premier League sono diverse le squadre che sono interessate al suo cartellino con l’opportunità di chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto. Quello che più preme al Milan è di riuscire a rientrare dell’investimento fatto in estate per non andare a registrare una minusvalenza in bilancio.

L’addio di Nkunku aprirebbe all’arrivo di un nuovo attaccante in vista della seconda parte di stagione con Joshua Zirkzee che potrebbe diventare una nuova possibilità nonostante sia già arrivato Fullkrug a Milanello. L’infortunio di Gimenez, infatti, preoccupa e i rossoneri potrebbero aver bisogno di una nuova punta.