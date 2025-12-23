Atalanta
Tegola Inter, infortunio al ginocchio per un Big: il comunicato

Tegola in casa Inter a cinque giorni dalla super sfida contro l’Atalanta, in programma domenica sera alle ore 20:45.

Dopo la cocente eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna, in casa Inter prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo turno di campionato. I nerazzurri saranno impegnati domenica sera sul campo dell’Atalanta nel big match della 17esima giornata di Serie A.

L’undici di Palladino ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato e occupa al momento la nona posizione in classifica con 22 punti. Lautaro e compagni, invece, hanno vinto quattro delle ultime cinque sfide in Serie A e sono al comando della graduatoria generale con 33 punti.

Tegola Inter, il comunicato ufficiale

Intanto, c’è da registrare una tegola in casa Inter in vista della gara contro l’Atalanta. Ecco il comunicato ufficiale apparso sui canali del club nerazzurro: “Arriva il report medico ufficiale dell’Inter a proposito delle condizioni del centravanti: “A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto ques questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settima settimana prossima“.

Bonny, che ha totalizzato fin qui 5 reti in 20 apparizioni tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa, sarà costretto a rimanere fermo ai box per circa due settimane. Chivu, dunque, si ritrova ora con tre attaccanti a disposizione, ovvero Lautaro, Thuram e Pio Esposito.

