Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, annuncio sul nuovo stadio: consegnato il progetto. I dettagli

Foto dell'autore

L’iter del nuovo impianto giallorosso sta entrando davvero nel vivo, anche con l’obiettivo degli Europei 2032

La Roma continua nel suo percorso verso il futuro. I Friedkin hanno messo un altro mattoncino in questo senso, con l’iter del nuovo stadio che prosegue. Oggi una tappa fondamentale, ovvero la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’impianto. Un passaggio fondamentale che avvicina il Club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa. Che sarà, a meno di sorprese, anche uno degli stadi che ospiterà Euro 2032.

Stadio Pietralata

A comunicarlo il sito ufficiale del club giallorosso: “Il progetto depositato, che precede la fase di progetto esecutivo, rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all’altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro.

Il nuovo stadio sarà caratterizzato da: Una Curva Sud monumentale, la più grande d’Europa, pensata come cuore pulsante dello stadio e simbolo della passione romanista. Un’architettura iconica ispirata alla tradizione romana, con linee contemporanee e un forte legame con il territorio locale. Spazi moderni, multifunzionali e progettati per vivere l’esperienza AS Roma non solo durante le giornate di gara. Interventi mirati a migliorare mobilità, servizi, sostenibilità ambientale e integrazione urbana, con l’obiettivo di creare un polo sportivo e sociale di riferimento per la Capitale”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie