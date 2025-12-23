Roma, annuncio sul nuovo stadio: consegnato il progetto. I dettagli

L’iter del nuovo impianto giallorosso sta entrando davvero nel vivo, anche con l’obiettivo degli Europei 2032

La Roma continua nel suo percorso verso il futuro. I Friedkin hanno messo un altro mattoncino in questo senso, con l’iter del nuovo stadio che prosegue. Oggi una tappa fondamentale, ovvero la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’impianto. Un passaggio fondamentale che avvicina il Club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa. Che sarà, a meno di sorprese, anche uno degli stadi che ospiterà Euro 2032.

A comunicarlo il sito ufficiale del club giallorosso: “Il progetto depositato, che precede la fase di progetto esecutivo, rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all’altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro.

Il nuovo stadio sarà caratterizzato da: Una Curva Sud monumentale, la più grande d’Europa, pensata come cuore pulsante dello stadio e simbolo della passione romanista. Un’architettura iconica ispirata alla tradizione romana, con linee contemporanee e un forte legame con il territorio locale. Spazi moderni, multifunzionali e progettati per vivere l’esperienza AS Roma non solo durante le giornate di gara. Interventi mirati a migliorare mobilità, servizi, sostenibilità ambientale e integrazione urbana, con l’obiettivo di creare un polo sportivo e sociale di riferimento per la Capitale”.