Milan tradito, Loftus-Cheek bianconero: le cifre

Milan scatenato sia in entrata che in uscita in vista della finestra invernale di calciomercato: ecco gli ultimi movimenti.

Dopo la sconfitta contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa, il Milan si rituffa in campionato a caccia del primo posto occupato dall’Inter. Domenica 20 dicembre, i rossoneri sono attesi dall’insidiosa gara interna contro il Verona: Allegri non vuole cali di concentrazione, servono 3 punti per tenere il ritmo delle prime della classe.

Il Milan, intanto, tiene d’occhio anche il mercato ed è sicuramente la squadra più attiva in Serie A in vista della finestra invernale di gennaio. Il ds Tare, infatti, ha già concluso l’acquisto dal West Ham di Niclas Fullkrug, che andrà a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Max Allegri.

Milan attivo anche in uscita: le ultime su Loftus-Cheek

Milan, però, scatenato anche per quel che riguarda i movimenti in uscita. Tra i calciatori destinati a partire potrebbe esserci anche Ruben Loftus-Cheek che potrebbe fare le valigie a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto. Non ci sono al momento segnali per un eventuale rinnovo del calciatore e, dunque, non è da escludere una sua cessione per monetizzare.

L’inglese di 29 anni piace soprattutto in Turchia, dove il Besiktas sarebbe disposto a fare carte false pur di acquisirne le prestazioni. I bianconeri di Istanbul starebbero pensando di mettere sul piatto oltre 4 milioni di euro netti a stagione (lo stesso stipendio che percepisce oggi a Milano), ma con scadenza a giugno 2029.

L’ultima decisione spetta a Loftus-Cheek, che deve scegliere se giocarsi a Milan le sue chance o se ripartire dal campionato turco: seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.