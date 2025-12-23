Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan tradito, Loftus-Cheek bianconero: le cifre

Foto dell'autore

Milan scatenato sia in entrata che in uscita in vista della finestra invernale di calciomercato: ecco gli ultimi movimenti. 

Dopo la sconfitta contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa, il Milan si rituffa in campionato a caccia del primo posto occupato dall’Inter. Domenica 20 dicembre, i rossoneri sono attesi dall’insidiosa gara interna contro il Verona: Allegri non vuole cali di concentrazione, servono 3 punti per tenere il ritmo delle prime della classe.

Loftus-Cheek
Loftus-Cheek (LaPresse) – Calciomercato.it

Il Milan, intanto, tiene d’occhio anche il mercato ed è sicuramente la squadra più attiva in Serie A in vista della finestra invernale di gennaio. Il ds Tare, infatti, ha già concluso l’acquisto dal West Ham di Niclas Fullkrug, che andrà a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Max Allegri.

Milan attivo anche in uscita: le ultime su Loftus-Cheek

Milan, però, scatenato anche per quel che riguarda i movimenti in uscita. Tra i calciatori destinati a partire potrebbe esserci anche Ruben Loftus-Cheek che potrebbe fare le valigie a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto. Non ci sono al momento segnali per un eventuale rinnovo del calciatore e, dunque, non è da escludere una sua cessione per monetizzare.

Allegri in panchina
Allegri (Lapresse) – calciomercato.it

L’inglese di 29 anni piace soprattutto in Turchia, dove il Besiktas sarebbe disposto a fare carte false pur di acquisirne le prestazioni. I bianconeri di Istanbul starebbero pensando di mettere sul piatto oltre 4 milioni di euro netti a stagione (lo stesso stipendio che percepisce oggi a Milano), ma con scadenza a giugno 2029.

L’ultima decisione spetta a Loftus-Cheek, che deve scegliere se giocarsi a Milan le sue chance o se ripartire dal campionato turco: seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie