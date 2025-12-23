Lo vuole Allegri, il Milan pensa al pupillo del tecnico per la difesa

Arrivato Niclas Fullkrug in attacco, il Milan è alla ricerca di un difensore che possa sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con il tecnico che ha fatto una richiesta ben precisa.

Massimiliano Allegri è sempre in contatto con Igli Tare per cercare di capire quali rinforzi portare nella rosa del Milan in vista della seconda parte di stagione.

Il tecnico ha fatto le sue richieste alla società con la speranza che possano essere assecondate per migliorare la formazione a partire da gennaio. Oltre all’attaccante, già arrivato a Milano per iniziare ad allenarsi con il resto della squadra, uno degli obiettivi è quello di trovare un difensore che possa sistemare un organico davvero ridotto all’osso con il solo De Winter come alternativa al trio titolare.

Il Milan affonda il colpo in difesa: Allegri ha chiesto il suo pupillo

Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio, in casa Milan sarebbe nata l’idea Gatti per quello che riguarda la propria difesa con il centrale che ha mantenuto un ottimo rapporto con Massimiliano Allegri che lo ha avuto a disposizione durante la sua avventura in bianconero.

Il rapporto tra i due è ottimo con il centrale che si è trovato molto bene a lavorare con il tecnico livornese, ma allo stesso tempo, non appare intenzionato a salutare la Juventus alla quale è molto legato. Un’operazione non semplice per il Milan considerato anche il fatto che i bianconeri non vorrebbero andare a rinforzare la rosa di una diretta rivale per la corsa ad un posto in Champions League.

Probabile che il Milan possa andare a cercare una nuova soluzione per la propria retroguardia altrove con i rossoneri che hanno intenzione di mettere a disposizione di Allegri una nuova pedina considerato il fatto che non ha grandi alternative per il reparto arretrato.

Da escludere il colpo Disasi, il Milan potrebbe tornare a sondare il terreno con il Liverpool per Joe Gomez con il difensore del Liverpool che piace da tempo, ma Slot non vorrebbe perderlo per la seconda parte di stagione. Da escludere anche l’idea Sergio Ramos, troppo costoso a livello di ingaggio per soli sei mesi di contratto con la maglia rossonera.