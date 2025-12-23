Atalanta
Lazio, l’annuncio più importante per Sarri: sorpresa per il mercato di gennaio

Il club biancoceleste ha comunicato che potrà operare liberamente sul mercato di gennaio: le prossime mosse

È arrivata finalmente la risposta sulla questione mercato per la Lazio. Il club biancoceleste, un po’ a sorpresa rispetto alle ultime settimane ma confermando quanto circolato nella giornata di oggi, potrà operare in maniera addirittura libera. Per cui, senza neanche l’obbligo del saldo zero, al quale invece vanno incontro altri club di Serie A.

Ad annunciarlo è stata la stessa società sui suoi canali social: “La S.S. Lazio può operare liberamente sul mercato di gennaio. Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo. Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società. Il futuro si costruisce passo dopo passo”.

Una grande notizia per Sarri, che ha chiesto almeno tre colpi: uno-due centrocampisti, un difensore e un attaccante. Molto poi dipenderà ancora ovviamente dalle eventuali uscite, con Tavares e Castellanos comunque non incedibili e potenzialmente remunerativi.

