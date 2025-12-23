Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Frattesi non è il giocatore che serve alla Juventus: ecco l’unico centrocampista per Spalletti

Foto dell'autore

In attesa di tornare in campo dopo le festività natalizie, impazzano le voci di calciomercato in vista di gennaio

Davide Frattesi nel mirino della Juventus: no, non è una novità, visto che se ne parla da diverse settimane. Ma è la notizia che sta prendendo sempre più corpo in queste ultime ore.

Il centrocampista non sta trovando spazio nell’Inter di Cristian Chivu, come già successo con Simone Inzaghi, e la prossima sessione di calciomercato sembra davvero essere quella dell’addio.

Luciano Spalletti, allenatore dei bianconeri, lo apprezza molto e ne aveva fatto un perno della sua Nazionale: anche per questo motivo, l’ex Roma viene accostato con forza al club piemontese.

Colloquio Frattesi-Spalletti ai tempi della Nazionale
Spalletti e Frattesi (Ansa) – Calciomercato.it

Frattesi non serve alla Juve di Spalletti: ecco il nome giusto

Per quanto riguarda le caratteristiche del giocatore, però, sembrano davvero adattarsi poco alle richieste del tecnico di Certaldo. Restando col centrocampo a due, Frattesi faticherebbe, e non poco ad imporsi.

Ed perché l’unico calciatore che servirebbe come il pane a Spalletti sarebbe Sandro Tonali. Alt: costa tantissimo, ha un ingaggio alto e il Newcastle non lo lascia partire.

Parliamo solo di una questione tecnica e tattica: l’ex Milan ha la giusta grinta, qualche gol nei piedi, può giocare anche da centrale e sa come far girare la squadra.

Poi ci sono tutte gli ostacoli da superare, ma dal punto di vista strettamente di campo, è Tonali l’uomo giusto. Con buona pace di Frattesi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie