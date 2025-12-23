Frattesi non è il giocatore che serve alla Juventus: ecco l’unico centrocampista per Spalletti

In attesa di tornare in campo dopo le festività natalizie, impazzano le voci di calciomercato in vista di gennaio

Davide Frattesi nel mirino della Juventus: no, non è una novità, visto che se ne parla da diverse settimane. Ma è la notizia che sta prendendo sempre più corpo in queste ultime ore.

Il centrocampista non sta trovando spazio nell’Inter di Cristian Chivu, come già successo con Simone Inzaghi, e la prossima sessione di calciomercato sembra davvero essere quella dell’addio.

Luciano Spalletti, allenatore dei bianconeri, lo apprezza molto e ne aveva fatto un perno della sua Nazionale: anche per questo motivo, l’ex Roma viene accostato con forza al club piemontese.

Frattesi non serve alla Juve di Spalletti: ecco il nome giusto

Per quanto riguarda le caratteristiche del giocatore, però, sembrano davvero adattarsi poco alle richieste del tecnico di Certaldo. Restando col centrocampo a due, Frattesi faticherebbe, e non poco ad imporsi.

Ed perché l’unico calciatore che servirebbe come il pane a Spalletti sarebbe Sandro Tonali. Alt: costa tantissimo, ha un ingaggio alto e il Newcastle non lo lascia partire.

Parliamo solo di una questione tecnica e tattica: l’ex Milan ha la giusta grinta, qualche gol nei piedi, può giocare anche da centrale e sa come far girare la squadra.

Poi ci sono tutte gli ostacoli da superare, ma dal punto di vista strettamente di campo, è Tonali l’uomo giusto. Con buona pace di Frattesi.