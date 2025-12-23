Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

De Rossi non molla Pisilli, la Roma vuole mister 20 milioni

Foto dell'autore

A sei giorni da Roma-Genoa, le manovre di mercato di rossoblu e giallorossi si intrecciano

L’appuntamento con la storia, con i sentimenti e con un passato indimenticabile si avvicina a grandi passi. Lunedì 29 dicembre, Daniele De Rossi tornerà allo Stadio Olimpico per la prima volta da avversario della Roma. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il suo Genoa non potrà concedere sconti alla squadra capitolina.

Niccolò Pisilli in azione contro i Rangers
De Rossi non molla Pisilli, la Roma vuole mister 20 milioni (Ansa Foto) – calciomercato.it

Proprio dalla rosa giallorossa, l’ex allenatore romanista vorrebbe pescare uno dei rinforzi di gennaio. Niccolò Pisilli resta, infatti, l’obiettivo principale di DDR, che ha avuto modo di apprezzarne le doti durante la sua avventura sulla panchina della Roma.

Complice la partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa, Gian Piero Gasperini non vorrebbe privarsi del centrocampista, a men che il calciomercato invernale non possa regalare un sostituto immediato. E la soluzione, nella mente della dirigenza romanista, potrebbe arrivare proprio da Genova.

Dopo i contatti della scorsa estate, infatti, la Roma ha effettuato nuovi sondaggi per Morten Frendrup. Seguito anche dall’Inter, il centrocampista viene valutato circa 20 milioni di euro dal Grifone e rappresenta un pilastro per la squadra rossoblu.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie