De Rossi non molla Pisilli, la Roma vuole mister 20 milioni

A sei giorni da Roma-Genoa, le manovre di mercato di rossoblu e giallorossi si intrecciano
L’appuntamento con la storia, con i sentimenti e con un passato indimenticabile si avvicina a grandi passi. Lunedì 29 dicembre, Daniele De Rossi tornerà allo Stadio Olimpico per la prima volta da avversario della Roma. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il suo Genoa non potrà concedere sconti alla squadra capitolina.
Proprio dalla rosa giallorossa, l’ex allenatore romanista vorrebbe pescare uno dei rinforzi di gennaio. Niccolò Pisilli resta, infatti, l’obiettivo principale di DDR, che ha avuto modo di apprezzarne le doti durante la sua avventura sulla panchina della Roma.
Complice la partenza di El Aynaoui per la Coppa d’Africa, Gian Piero Gasperini non vorrebbe privarsi del centrocampista, a men che il calciomercato invernale non possa regalare un sostituto immediato. E la soluzione, nella mente della dirigenza romanista, potrebbe arrivare proprio da Genova.
La #Roma e #Frendrup parlano dalla scorsa estate. Anche recentemente, a @Teleradiostereo, avevamo parlato del ritorno di fiamma dei giallorossi per il danese, valutato dai rossoblù circa 20 milioni di euro. #Gasperini lo voleva anche all’#Atalanta
— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) December 23, 2025
Dopo i contatti della scorsa estate, infatti, la Roma ha effettuato nuovi sondaggi per Morten Frendrup. Seguito anche dall’Inter, il centrocampista viene valutato circa 20 milioni di euro dal Grifone e rappresenta un pilastro per la squadra rossoblu.