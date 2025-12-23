Como a Lecce senza 4 giocatori, Fabregas e il suo vice: ecco chi ci sarà in panchina

Emergenza in attacco, ma non solo, per l’allenatore dei lariani: decimato anche lo staff tecnico per la trasferta di Lecce

La diciassettesima giornata del campionato di Serie A, vedrà il Como affrontare la terza trasferta consecutiva dopo quella di Milano contro l’Inter e Roma, per affrontare i giallorossi.

In queste ultime due sfide, i lariani hanno collezionato zero punti e diversi giocatori infortunati, o in dubbio, per la sfida del ‘Via del Mare’ contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Oltre ai lungodegenti Alvaro Morata e Assane Diao, per quest’ultimo niente Coppa d’Africa, sono in dubbio anche Caqueret e Addai. Ma, come detto, decimato anche lo staff tecnico.

Cesc Fabregas e il suo vice, Dani Guindos, hanno infatti rimediato un turno di squalifica e a guidare la squadra dalla panchina sarà il secondo assistente Marco Cassetti, ex della partita.

Il collaboratore tecnico è stato una sola volta in panchina al posto di Fabregas: nel dicembre 2023, in Serie B, riuscì a battere il Cosenza in rimonta al ‘Marulla’. Ed era proprio il boxing day, corsi e ricorsi storici due anni dopo.