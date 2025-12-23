Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Como a Lecce senza 4 giocatori, Fabregas e il suo vice: ecco chi ci sarà in panchina

Foto dell'autore

Emergenza in attacco, ma non solo, per l’allenatore dei lariani: decimato anche lo staff tecnico per la trasferta di Lecce

La diciassettesima giornata del campionato di Serie A, vedrà il Como affrontare la terza trasferta consecutiva dopo quella di Milano contro l’Inter e Roma, per affrontare i giallorossi.

In queste ultime due sfide, i lariani hanno collezionato zero punti e diversi giocatori infortunati, o in dubbio, per la sfida del ‘Via del Mare’ contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Fabregas saluta prima di una partita del Como
Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it

Oltre ai lungodegenti Alvaro Morata e Assane Diao, per quest’ultimo niente Coppa d’Africa, sono in dubbio anche Caqueret e Addai. Ma, come detto, decimato anche lo staff tecnico.

Cesc Fabregas e il suo vice, Dani Guindos, hanno infatti rimediato un turno di squalifica e a guidare la squadra dalla panchina sarà il secondo assistente Marco Cassetti, ex della partita.

Il collaboratore tecnico è stato una sola volta in panchina al posto di Fabregas: nel dicembre 2023, in Serie B, riuscì a battere il Cosenza in rimonta al ‘Marulla’. Ed era proprio il boxing day, corsi e ricorsi storici due anni dopo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie