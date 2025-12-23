Al Bologna non è più intoccabile, l’Inter si fionda sul gioiello rossoblu

L’Inter ha messo nel mirino un calciatore del Bologna in vista della prossima stagione con i nerazzurri pronti a chiudere il colpo nel 2026.

Un gioiello del Bologna potrebbe salutare la squadra rossoblu per passare all’Inter che da diverso tempo ha messo nel mirino una delle stelle della squadra emiliana.

Tornato dall’Arabia Saudita con la sconfitta in finale di Supercoppa italiana contro il Napoli, il Bologna dovrà pensare al calciomercato invernale per cercare rinforzi da regalare a Vincenzo Italiano per la seconda parte di campionato. Nel mirino dei rossoblu ci sono alcuni giocatori riguardanti il centrocampo con gli emiliani pronti a mettere nuove pedine a disposizione di Vincenzo Italiano considerata anche la condizione non ottimale di Remo Freuler. Proprio in mezzo al campo, però, il Bologna potrebbe perdere un altro calciatore con l’Inter pronta a fare un tentativo.

Calciomercato, l’Inter punta un talento del Bologna

L’Inter ha messo nel mirino Lewis Ferguson in vista del 2026. Lo scozzese non sta vivendo la sua miglior stagione con la maglia del Bologna e potrebbe salutare la squadra di Vincenzo Italiano alla fine del campionato in corso, anche se non sono da escludere eventuali ribaltoni già a gennaio.

Dopo l’infortunio al ginocchio arrivato nella primavera del 2024, Lewis Ferguson ha fatto fatica a tornare sui livelli precedenti, alternando momenti di buona forma ad altri meno soddisfacenti. Il calciatore scozzese ha arretrato il suo raggio d’azione e si è trasformato in un mediano a tutto tondo, gestendo anche la ripartenza dell’azione.

L’Inter ha da sempre apprezzato le qualità del classe 1999 e sta monitorando la situazione, in particolare se il Bologna dovesse pescare un nuovo rinforzo in vista della seconda parte di stagione. Il Bologna chiede circa 15 milioni di euro per il cartellino dello scozzese, anche se non appare intenzionato a farne a meno a stagione in corso.

Ferguson potrebbe diventare un obiettivo sensibile per l’Inter nel caso in cui dovesse essere ceduto Davide Frattesi, centrocampista che non sembra essere uno dei titolari della formazione di Chivu. Sull’ex Sassuolo ci sono la Roma e diverse squadre di Premier League con l’Inter che chiede circa 30 milioni di euro per il cartellino del classe 1999.