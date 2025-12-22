Spalletti, firma vicinissima: dove allenerà l’anno prossimo

Importantissime novità per quel che concerne il futuro di Luciano Spalletti: ecco dove allenerà l’anno prossimo.

14 punti in sette giornate di campionato, Juve che risale dall’ottavo posto in classifica sotto la gestione Tudor all’attuale quinto posto, a una sola lunghezza dalla Roma quarta. L’impatto di Luciano Spalletti col mondo bianconero è, senza ombra di dubbio, molto positivo e adesso alla Continassa non si pongono più limiti in vista del 2026.

L’obiettivo minimo rimane la qualificazione alla prossima Champions League e il passaggio del turno nella massima competizione continentale per club. Obiettivo, quest’ultimo, ampiamente alla portata dopo il doppio successo contro Bodo Glimt e Pafos: i presupposti per una riconferma di Spalletti sulla panchina della Juve, insomma, ci sono tutti.

Futuro Spalletti, firma in arrivo: dove allenerà

Secondo alcune informazioni in nostro possesso, la dirigenza bianconera avrebbe apprezzato fin qui l’operato del tecnico di Certaldo e starebbe già pensando al rinnovo del contratto. Spalletti ha firmato fino al termine della stagione e la situazione è in divenire, ma tutto lascia presagire che sarà ancora lui a guidare la Juventus nella stagione 2026/27.

L’ex allenatore del Napoli non avrebbe alcuna clausola di rinnovo automatico per obiettivi raggiunti, ma la Juve vista nelle ultime uscite ha vinto e convinto. La retroguardia sembra essere tornata a funzionare con il rientro di Bremer, a centrocampo Locatelli si sta calando perfettamente nel ruolo di regista e anche la condizione fisica di Thuram è in netto miglioramento, mentre in attacco è da registrare la crescita di Openda, tra i migliori anche contro la Roma di Spalletti.

Da qui alle prossime settimane potrebbero esserci altre novità, ma si va verso la conferma di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve anche nella prossima stagione: decisione giusta secondo voi?