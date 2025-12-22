Atalanta
Serie A, errore arbitrale senza precedenti: violata la Regola 11

Clamorosa figuraccia del direttore di gara e dell’assistente. Da Pellegrini-Bremer ai portieri espulsi: la moviola

La 16esima giornata di Serie A si è giocata soltanto in parte, con quattro partite rinviate a causa degli impegni di Napoli, Bologna, Inter e Milan in Supercoppa. I fischietti italiani se la sono cavata abbastanza bene nel week end, tranne uno che ha commesso un errore che sarebbe imperdonabile persino in terza categoria. Si tratta di Luca Pairetto.

Moviola Serie A, disastro Pairetto in Lazio Cremonese
Nei minuti finali del match di sabato tra Lazio e Cremonese, espelle giustamente Ceccherini per DOGSO, ma nella stessa azione ci stava anche almeno un giallo (e sarebbe stato il secondo) se non il rosso diretto anche per Pezzella che trattiene per i capelli Guendouzi. L’errore grave sta nel fischiare un fuorigioco ai capitolini su rinvio dal fondo di Provedel su segnalazione dell’assistente Regattieri. La regola 11 al punto 3 specifica che non c’è offside su rimessa dal fondo, rimessa laterale e calcio d’angolo.

In Juventus-Roma, i giallorossi reclamano un rigore per il contatto tra Pellegrini e Bremer: non trattandosi di uno step on foot, resta la decisione di campo di Sozza. Giuste le espulsioni dei portieri Leali in Genoa-Atalanta e Okoye in Fiorentina-Udinese (ma qui Mariani ha troppa fretta di fischiare con Ndour che poteva segnare a porta vuota). Corretti i rigori concessi al Pisa contro il Cagliari per il fallo di mano di Adopo e per il Torino contro il Sassuolo per il fallo di Doig su Simeone.

