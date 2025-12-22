Atalanta
Roma, indiscrezione clamorosa: intrigo col Napoli in attacco

In queste ore sta sorgendo una ipotesi incredibile che vede le due squadre scambiarsi, anche se indirettamente, i bomber

La Roma, è ormai noto, ha l’unico grande obiettivo di rinforzarsi in attacco. Nel mirino più di ogni altro giocatore resta ovviamente Joshua Zirkzee, per cui i giallorossi stanno facendo passi in avanti. Con la speranza per Gasperini di averlo quanto prima a disposizione, magari già per la prima partita di gennaio contro il Lecce in trasferta.

Gasperini e Conte (Ansafoto) – calciomercato.it

L’olandese ha da tempo dato la sua apertura alla Roma, vuole avere più spazio e più minuti per ritrovare anche la nazionale – da cui manca da oltre un anno – in vista del Mondiale in America. Da convincere definitivamente c’è il Manchester United, per sistemare gli ultimi dettagli e ottenere il via liberp definitivo già da subito e non dopo la fine della Coppa d’Africa. Ma intanto – oltre alla pista Raspadori che resta comunque molto calda – c’è un’altra clamorosa ipotesi, in Serie A. Parliamo di Lorenzo Lucca.

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, il centravanti del Napoli potrebbe lasciare gli azzurri già a gennaio per trasferirsi proprio alla Roma. L’ex Udinese non sta trovando spazio con Conte, il feeling non è scattato e in giallorosso potrebbe trovarsi a suo agio e senza grande concorrenza. A fargli spazio dovrebbe essere Ferguson, in un intreccio clamoroso. L’irlandese infatti andrebbe a sostituire proprio Lucca al Napoli, tornando chiaramente prima al Brighton visto che a Trigoria è in prestito. Con la stessa formula. Un giro incredibile, con pure Dovbyk che sarà ceduto in caso di offerta ritenuta giusta.

