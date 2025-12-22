Regalo sotto l’albero per Chivu, colpo low cost in Serie A

Eliminata dalla Supercoppa dal Bologna ai calci di rigore, l’Inter è concentrata sul prossimo impegno di campionato che vedrà i nerazzurri far visita all’Atalanta.

Una sfida fondamentale per il cammino della formazione di Chivu in campionato, mentre la dirigenza sta pensando a quelli che potrebbero essere i movimenti di mercato per gennaio.

Cristian Chivu è spesso in contatto con la squadra mercato dell’Inter per cercare di trovare l’intesa su quelli che potrebbero essere i rinforzi da portare a Milano in vista della seconda parte di stagione. Uno dei ruoli da ritoccare è quello del terzino destro con l’Inter che starebbe valutando diversi profili, anche se il club dovrà dare attenzione al bilancio, cercando colpi low cost. Una delle ultime idee arriva dalla Serie A con un calciatore che sta trovando poco spazio in una rivale.

L’Inter cerca rinforzi a destra: affare a basso costo in Serie A

Manuel Lazzari è finito nel mirino dell’Inter in vista della seconda parte di stagione. Il terzino destro non sembra essere uno dei perni fondamentali della Lazio di Maurizio Sarri con il tecnico che spesso gli preferisce Marusic sulla fascia destra.

Con un contratto con la Lazio fino al giugno del 2027, Lazzari rappresenta una soluzione di affidabilità ed esperienza per la fascia destra con l’Inter che ha bisogno di tamponare l’assenza di Dumfries fino alla fine di febbraio. L’idea dei nerazzurri è quella di chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 3-4 milioni di euro, valutando l’apporto del biancoceleste durante la seconda parte di campionato.

Classe 1993, Lazzari ha da poco compiuto 32 anni e potrebbe andare a mettere a disposizione di Chivu esperienza e qualità per la fascia destra. Luis Henrique non convince a pieno la dirigenza che sta valutando nuove soluzioni per la fascia destra considerato il fatto che Darmian non è al meglio della condizione e Carlos Augusto non rende come sulla fascia sinistra.

I contatti tra Inter e Lazio potrebbero esserci già negli ultimi giorni dell’anno con i nerazzurri pronti a presentare la propria offerta ai biancocelesti per portare a Milano l’esterno. Un affare che potrebbe andare in porto solo nel caso in cui i capitolini dovessero trovare un sostituto all’altezza.