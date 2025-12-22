Maignan pronto alla firma, c’è la data: colpo di scena improvviso

Si avvicina la firma di Mike Maignan sul contratto con il portiere francese del Milan che sembra aver preso la decisione sul suo futuro.

In scadenza di contratto con il Milan, Mike Maignan è pienamente concentrato sulla stagione con i rossoneri per provare a riportare il club in Champions League, ma sta valutando le ipotesi per il futuro.

Il contratto dell’estremo difensore con il Milan scadrà nel giugno del 2026. Ad inizio anno le parti erano state vicine per il rinnovo dell’accordo con il portiere che sembrava aver trovato un’intesa con la società rossonera. Tutto fu poi congelato dopo l’eliminazione del Milan dagli spareggi di Champions League contro il Feyenoord e da lì non ci sono stati più contatti. I rapporti tra le parti si sono raffreddati in maniera decisa con l’estremo difensore che ora sembra aver preso la decisione definitiva sul suo futuro.

Svolta Maignan, decisione presa sul proprio futuro

Mike Maignan appare destinato al Chelsea. Il club londinese, dopo averlo cercato in maniera insistente alla fine della scorsa stagione, è pronto ad accontentare le richieste dell’estremo difensore che da febbraio sarà libero di firmare con una nuova squadra.

La sensazione è che il portiere possa firmare il contratto con il club londinese già a partire dal mese di febbraio con il Chelsea che ha tutta l’intenzione di andare a battere la concorrenza per assicurarsi il cartellino di uno dei migliori portieri del mondo. Il calciatore del Milan dovrebbe andare a guadagnare uno stipendio intorno ai 7 milioni di euro a stagione, una somma che i rossoneri non possono mettere sul piatto.

Sulle tracce di Maignan c’è anche il Bayern Monaco, squadra che dovrà cercare presto un sostituto di Neuer, arrivato ormai alla soglia dei 40 anni. I bavaresi, però, appaiono in ritardo rispetto al Chelsea che sembra essere maggiormente deciso a puntare sul portiere della squadra rossonera.

Per quello che riguarda i possibili sostituti, il Milan si sta guardando intorno per trovare un portiere che possa dare sicurezza al reparto. Sono sempre vivi i nomi di Caprile e Suzuki anche se non sembrano convincere a pieno. Piace molto Noah Atubolu del Friburgo con il classe 2002 che è un obiettivo proprio del Bayern Monaco ed ha una valutazione intorno ai 22 milioni di euro. Difficile, ma non da escludere, la soluzione ter Stegen, ormai fuori dai piani del Barcellona, ma con un alto stipendio.