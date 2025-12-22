Lazio, anche l’attacco chiama aiuto: spunta un clamoroso ritorno

Sarri vorrebbe rinforzi anche nel reparto offensivo e tra le possibilità spuntano due ritorni di fiamma tra mercato e passato

Corsa all’attaccante. Non solo per Roma e Milan, che ne hanno sicuramente un’urgenza più spiccata, anche numericamente, ma anche per molte altre società. Ad esempio la Lazio, che pure per quantità di giocatori in rosa in teoria non avrebbe bisogno di colpi lì davanti, ma la realtà dei fatti e la contingenza sta dicendo altro. A destra ci sono Isaksen e Cancellieri, con Pedro jolly su quella fascia come a sinistra.

Sull’out mancino titolarissimo Zaccagni, con Noslin e lo spagnolo dietro. Ma l’olandese sta entrando e trovando efficacia soprattutto come centravanti e l’ex Barcellona e Chelsea almeno in questo momento è in fase di declino tra età e ultimo anno biancoceleste già deciso. Senza contare che in avanti Castellanos e Dia non garantiscono neanche lontanamente una quantità accettabile di gol. Per cui, oltre a centrocampo e difesa, Sarri spera anche in dei nuovi arrivi offensivi.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, può tornare in auge il nome di Fotis Iannidis, greco già accostato lungamente alla Lazio: ora è allo Sporting, ma non sta praticamente giocando. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. L’altra suggestione porta a un vero e proprio ritorno, Keita Balde Diao. È cresciuto a Formello (buono anche in chiave liste), è duttile (può giocare a sinistra ma anche da prima o seconda punta) e di facile inserimento. Il Monza dovrebbe mettersi l’anima in pace.