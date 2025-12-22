Conte boccia uno dei Big più attesi: salta la finale Napoli-Bologna

Colpo di scena a poche ore dal Napoli-Bologna: Antonio Conte boccia uno dei Big più attesi della finalissima.

Questa sera, alle ore 20:00, Napoli e Bologna si sfidano all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad nella finale di Supercoppa Italiana. Gli azzurri si presentano carichi all’appuntamento dopo aver liquidato in semifinale il Milan di Allegri col punteggio di 2-0 grazie alle reti di Neres e Hojlund. I rossoblu, invece, si sono imposti sull’Inter ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in parità (1-1 con reti di Thuram e Orsolini).

Il Napoli parte con i favori del pronostico, ma occhio alle sorprese: la squadra di Italiano ha già battuto il Milan nella finale di Coppa Italia dello scorso 14 maggio e dimostrato di potersela giocare anche con squadre più blasonate.

Probabili formazioni Napoli-Bologna: Conte spiazza tutti

Intanto, si va verso una clamorosa scelta di formazione nelle file del Napoli. Conte, infatti, starebbe pensando di escludere dall’undici titolare sia Buongiorno che Lang: al loro posto ci saranno rispettivamente Juan Jesus ed Elmas. Per il resto tutto confermato, con Politano, McTominay, Lobotka e Spinazzola sulla linea di centrocampo e Neres e Hojlund a completare il tridente offensivo proprio con Elmas.

Il Bologna risponde con l’ormai collaudato 4-2-3-1: difesa a quattro con Holm, Heggem, Lucumì e Miranda da destra verso sinistra, mediana composta da Moro e Pobega, mentre Orsolini, Odgaard e Cambiaghi agiranno alle spalle dell’unica punta Castro (in leggero vantaggio su Dallinga). Ecco le probabili formazioni della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna:

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Elmas. All. Conte

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano