Alaba firma a costo zero: operazione da favola in Serie A

David Alaba potrebbe presto arrivare in Serie A con il difensore austriaco che è in scadenza di contratto con il Real Madrid.

Una squadra italiana ha messo nel mirino David Alaba in vista della prossima stagione con il difensore classe 1992 che è pronto a trasferirsi in Serie A in vista della prossima stagione.

Con il contratto in scadenza nel giugno del 2026, David Alaba è un obiettivo di una big italiana a partire dal prossimo luglio. Il difensore sarà libero di firmare un accordo a partire dal prossimo febbraio, andando a scegliere la destinazione in completa autonomia. Al momento non sembrano esserci intenzioni di prolungare il contratto con il Real Madrid con gli spagnoli che hanno deciso di salutare l’ex Bayern Monaco al naturale termine dell’accordo.

Colpo in Serie A, Alaba pronto ad arrivare a zero

La Juventus ha messo nel mirino David Alaba in vista della prossima stagione. L’austriaco potrebbe arrivare a costo zero essendo in scadenza con il Real Madrid, ormai deciso a lasciar partire il centrale.

Classe 1992, il difensore ha visto la propria carriera condizionata spesso dagli infortuni con il giocatore che è alla ricerca di una nuova avventura per il futuro considerato il fatto che al Real Madrid la sua avventura appare ormai al termine. La Juventus, considerate le difficoltà in difesa in questa prima parte di stagione, è alla ricerca di nuovi profili che possano portare ad un salto di qualità.

L’acquisto di Alaba porterebbe qualità ed esperienza internazionale alla Juventus con il difensore che porterebbe con se un bagaglio di esperienza e mentalità vincente. La Juventus vuole provare ad anticipare la concorrenza e nelle prossime settimane prenderà contatti con l’entourage del giocatore per cercare di chiudere l’affare in maniera positiva.

Sul calciatore ci sono anche diverse squadre di Premier League, dal Tottenham al Manchester United che stanno seguendo con interesse la situazione. In Italia ci aveva pensato il Milan che vorrebbe sfruttare la presenza di Luka Modric in rosa per cercare di convincere l’austriaco a vestire la maglia rossonera a partire dal prossimo 1 luglio.