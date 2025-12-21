Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tegola Napoli, salta la finale: Conte perde un titolare a poche ore dalla sfida col Bologna

Foto dell'autore

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della finale di Supercoppa in programma lunedì 22 dicembre contro il Bologna.

Antonio Conte dovrà rivedere la propria formazione titolare in vista della finale contro il Bologna che assegnerà il primo titolo della stagione.

Antonio Conte
Tegola per il Napoli, salta la finale di Supercoppa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Problemi di formazione per Antonio Conte in vista della partita di Supercoppa italiana contro il Bologna. L’allenamento della vigilia della partita contro gli uomini di Vincenzo Italiano ha visto un’assenza pesante per i campioni d’Italia in carica che ora dovranno rivedere i propri piani per la sfida ai rossoblu. Poco tempo per Antonio Conte che dovrà ripensare all’undici iniziale per cercare di portare a casa il secondo trofeo del 2025.

Tegola Napoli, salta la finale: tutto da rifare per Conte

Sam Beukema rischia di non essere a disposizione per la partita contro il Bologna che assegnerà la Supercoppa italiana. La partita, in programma il 22 dicembre alle ore 20.

Sam Beukema
Problemi di formazione per il Napoli in Supercoppa (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’ex difensore del Bologna rischia quindi di saltare la partita contro i suoi ex compagni con il calciatore classe 1998 che ha subito una contusione ad un piede che potrebbe tenerlo fuori. La sensazione è che Antonio Conte punterà sulla coppia formata da Rrahmani e Juan Jesus al centro con l’olandese che dovrebbe partire dalla panchina.

Il difensore brasiliano dovrebbe essere preferito ad Alessandro Buongiorno che, al pari di Beukema, potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Sulla sinistra dovrebbe agire Spinazzola con Lobotka e McTominay che dovrebbero agire al centro. Sulla destra spazio a Politano con Elmas, Hojlund e Neres a comporre il tridente offensivo titolare.

I campioni d’Italia dovrebbero quindi presentarsi così in campo in occasione della partita: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola, McTominay, Lobotka, Politano, Elmas, Neres, Hojlund. In casa Bologna appare tutto deciso per quello che riguarda Vincenzo Italiano. Il Bologna dovrebbe scendere in campo così: Ravaglia, Holm, Heggem, Lucumì, Miranda, Moro, Pobega, Orsolini, Odgaard, Rowe, Castro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie