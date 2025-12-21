Atalanta
Raspadori in prestito, colpo in Serie A: immediato addio all’Atletico Madrid

Trasferitosi in Spagna all’Atletico Madrid durante la scorsa estate, Giacomo Raspadori potrebbe presto fare ritorno in Serie A con la punta che piace ad una squadra in particolare.

Potrebbe durare davvero poco l’avventura di Raspadori all’Atletico Madrid con un club italiano deciso a prendere il classe 2000 durante il mercato di gennaio.

Raspadori verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sembra avvicinarsi a grandi passi il ritorno di Giacomo Raspadori in Serie A con l’attaccante che vuole tornare a giocare con maggiore continuità considerata anche la volontà dell’ex Sassuolo di non perdere il posto in nazionale. All’Atletico Madrid sta facendo fatica a mettersi in mostra e una squadra italiana sta pensando di prenderlo in prestito per la seconda parte di campionato.

Raspadori verso il ritorno in Italia: una big lo vuole

Chi si trova sulle tracce di Raspadori in queste ultime settimane è l’Atalanta con la squadra bergamasca che starebbe pensando di lasciar partire Daniel Maldini in vista della seconda parte di stagione.

Raspadori verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il figlio d’arte sta facendo fatica ad imporsi nella squadra orobica nonostante l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino, tecnico con il quale ha fatto molto bene ai tempi del Monza. Arrivato a Bergamo poco meno di un anno fa, Daniel Maldini non è riuscito ad imporsi con la maglia dell’Atalanta che sarebbe disposta a lasciarlo partire in prestito con il Genoa ed il Torino interessati al suo cartellino.

Nel caso in cui si dovesse concretizzare l’addio di Daniel Maldini, l’Atalanta potrebbe dare l’assalto a Giacomo Raspadori, andando a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto condizionato. La classifica dei bergamaschi non è semplice e potrebbero decidere di tenere il calciatore della nazionale italiana solamente nel caso in cui dovesse riuscire a centrare l’accesso ad una competizione tra la Champions League e l’Europa League.

Lo spazio concesso da Simeone a Raspadori è sempre molto ridotto con l’ex Sassuolo che si trova spesso a restare fuori dal campo di gioco per tutta la partita o entrare nei minuti finali, come accaduto oggi in occasione della vittoria sul campo del Girona. Entrato al minuto numero 82, Raspadori è riuscito ad assistere Griezmann in occasione della terza e definitiva rete della vittoria dei Colchoneros.

