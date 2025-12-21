Raspadori in prestito, colpo in Serie A: immediato addio all’Atletico Madrid

Trasferitosi in Spagna all’Atletico Madrid durante la scorsa estate, Giacomo Raspadori potrebbe presto fare ritorno in Serie A con la punta che piace ad una squadra in particolare.

Potrebbe durare davvero poco l’avventura di Raspadori all’Atletico Madrid con un club italiano deciso a prendere il classe 2000 durante il mercato di gennaio.

Sembra avvicinarsi a grandi passi il ritorno di Giacomo Raspadori in Serie A con l’attaccante che vuole tornare a giocare con maggiore continuità considerata anche la volontà dell’ex Sassuolo di non perdere il posto in nazionale. All’Atletico Madrid sta facendo fatica a mettersi in mostra e una squadra italiana sta pensando di prenderlo in prestito per la seconda parte di campionato.

Raspadori verso il ritorno in Italia: una big lo vuole

Chi si trova sulle tracce di Raspadori in queste ultime settimane è l’Atalanta con la squadra bergamasca che starebbe pensando di lasciar partire Daniel Maldini in vista della seconda parte di stagione.

Il figlio d’arte sta facendo fatica ad imporsi nella squadra orobica nonostante l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino, tecnico con il quale ha fatto molto bene ai tempi del Monza. Arrivato a Bergamo poco meno di un anno fa, Daniel Maldini non è riuscito ad imporsi con la maglia dell’Atalanta che sarebbe disposta a lasciarlo partire in prestito con il Genoa ed il Torino interessati al suo cartellino.

Nel caso in cui si dovesse concretizzare l’addio di Daniel Maldini, l’Atalanta potrebbe dare l’assalto a Giacomo Raspadori, andando a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto condizionato. La classifica dei bergamaschi non è semplice e potrebbero decidere di tenere il calciatore della nazionale italiana solamente nel caso in cui dovesse riuscire a centrare l’accesso ad una competizione tra la Champions League e l’Europa League.

Lo spazio concesso da Simeone a Raspadori è sempre molto ridotto con l’ex Sassuolo che si trova spesso a restare fuori dal campo di gioco per tutta la partita o entrare nei minuti finali, come accaduto oggi in occasione della vittoria sul campo del Girona. Entrato al minuto numero 82, Raspadori è riuscito ad assistere Griezmann in occasione della terza e definitiva rete della vittoria dei Colchoneros.