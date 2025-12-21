Atalanta
La Roma spinge per Zirkzee e Raspadori: la situazione e le novità sull’arrivo

I giallorossi premono per avere l’olandese già nei primi giorni di gennaio come da richiesta di Gasperini

La Roma accelera sul fronte mercato, o almeno ci prova. Zirkzee e Raspadori sono i due obiettivi principali, in quest’ordine, con l’olandese che resta in pole. Per l’olandese i contatti proseguono da tempo, ci sono tutte le aperture del caso sia da parte del giocatore che del Manchester United. Ci sono degli ostacoli, come le tempistiche (con la Coppa d’Africa) e le cifre della formula, ma è nell’interesse di tutti chiuderla al più presto.

Zirkzee durante una partita del Manchester United
Zirkzee (AnsaFoto)

Zirkzee non gioca più, Gasperini ha bocciato tutto l’attacco che ha a disposizione a parte Soulé e Dybala, che pure non sta facendo bene. Fosse per lui rifonderebbe tutto il reparto dalle fondamenta, ma ovviamente non è possibile e per questo vuole i nuovi innesti da subito. La Roma ci sta lavorando, in queste ore sta intensificando i contatti e il pressing provando ad aprire questa porta sui primi giorni di gennaio.

Per Raspadori c’è il gradimento di Gasperini, è reciproco, ma ci sono delle riflessioni in corso da parte di tutti a Madrid. Perché non c’è una volontà netta si separarsi. E non è semplice trovarsi d’accordo sulle cifre, così come l’azzurro spera di avere più spazio da Simeone in primis. Ma anche lì la Roma sta provando ad approfondire per accorciare i tempi ed eventualmente andare su altri obiettivi.

