La Fiorentina torna a ruggire, arriva un ex Juve: firma a un passo

In attesa della gara odierna contro la Fiorentina, arriva finalmente una buonissima notizia per il popolo di fede viola.

Ultima chiamata per la Fiorentina. Alle ore 18:00, i viola ospitano l’Udinese in una delle partite più attese della 16esima giornata di Serie A: servono assolutamente 3 punti per tornare a respirare in chiave salvezza.

Kean e compagni vengono da 3 sconfitte di fila in campionato e sono sempre più ultimi in classifica con appena 6 punti; i bianconeri, invece, hanno vinto due delle ultime tre gare (contro Parma e Napoli) e al momento sono addirittura decimi a quota 21 punti. Posta in palio, dunque, altissima oggi allo ‘Stadio Artemio Franchi’.

La Fiorentina si muove sul mercato: arriva un ex Juve

Intanto, però, la dirigenza viola batte un colpo sul mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere Fiorentino’, la trattativa per portare Fabio Paratici in Toscana sarebbe ormai ai dettagli: l’ex direttore sportivo della Juve sembrerebbe aver vinto la volata con un altro ex bianconero, Cristiano Giuntoli, e potrebbe firmare già nelle prossime ore.

Paratici dovrà risolvere prima le ultimissime questioni con il Tottenham e poi sarà libero di mettere nero su bianco. Decisivo per la fumata bianca il grande rapporto che il 53enne di Borgonovo Val Tidone ha con Lucci e Ramadani, procuratori che gestiscono attualmente molti giocatori della rosa della Fiorentina.

La parola passa ora al campo, visto che tra pochissime ore avrà inizio la delicata sfida contro l’Udinese, ma intanto la Fiorentina torna a ruggire sul mercato: sembra ormai sempre più imminente l’approdo di Fabio Paratici nel club viola.