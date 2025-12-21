Chiesa, ennesima svolta: l’infortunio al ginocchio ribalta tutto

Cambiano ancora i piani di Federico Chiesa: l’infortunio al ginocchio rimescola le carte in casa Liverpool.

Il Liverpool si impone sul campo del Tottenham nel big match della 17esima giornata di Premier League e conquista la terza vittoria di fila tra campionato e Champions League. Torna al gol Alexander Isak, pagato oltre 140 milioni di euro in estate, ma la gara dell’attaccante svedese di origini eritree dura appena 14 minuti visto che al 60′ si fa male al ginocchio ed è costretto a lasciare il terreno di gioco.

Liverpool col fiato sospeso per le condizioni fisiche della sua punta di diamante, ma filtrano sensazioni negative: l’infortunio potrebbe essere più grave del previsto e Isak rischia un lungo stop. Soltanto gli esami strumentali, previsti per le prossime ore, faranno chiarezza.

Chiesa, cambia di nuovo tutto con l’infortunio di Isak

A questo punto, potrebbe cambiare anche il futuro di Federico Chiesa che ieri ha giocato pochissimi minuti prendendo il posto di Frimpong al minuto 90. L’esterno offensivo della Nazionale italiana, che continua ad essere impiegato col contagocce dal tecnico Slot, potrebbe avere un minutaggio più importante qualora l’infortunio di Isak dovesse rivelarsi serio.

Chiesa, infatti, garantirebbe a Slot un’alternativa in più nel reparto avanzato e sicuramente tornerebbe tra i protagonisti delle rotazioni del tecnico olandese visti i tantissimi impegni tra campionato, Champions League e Coppa.

Diverse compagini di Serie A (Atalanta, Roma e Milan) continuano a seguire da vicino la situazione dell’ex Juve e sognano un suo ritorno in Serie A, ma la dirigenza del Liverpool potrebbe toglierlo dal mercato dopo l’infortunio occorso a Isak. Nelle prossime ore seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.