Bologna, la probabile formazione per sfidare il Napoli in finale di Supercoppa

Il tecnico rossoblù ha perso Bernardeschi che si è fratturato la clavicola e starà fuori poco meno di 2 mesi: Cambiaghi in pole

Il Bologna arriva all’ennesimo appuntamento con la storia e non vuole fallire neanche questo. Vincenzo Italiano si prepara a sfidare i campioni d’Italia in carica del Napoli dopo aver battuto ai rigori l’Inter, capolista attuale della Serie A e per praticamente tutti squadre più forte del campionato.

Insomma, il livello è alto ma il Bologna ha capito di essere grande e di poter battere davvero chiunque. Per questo i rossoblù si presentano in Arabia per la finale di Supercoppa Italiana con grande fiducia, anche se con qualche defezione. L’ultima quella comunque pesante di Federico Bernardeschi che contro l’Inter ha rimediato una “frattura angolata della clavicola sinistra”. Al ritorno dall’Arabia si opererà (già martedì) e tra un mese e mezzo circa potrebbe rientrare.

Al suo posto l’indiziato principale per una maglia da titolare col Napoli resta Cambiaghi, in pole su Rowe. In attacco Castro ancora dal 1′ con Immobile pronto a subentrare nuovamente e magari deciderla ancora. Miranda-Lykogiannis è uno dei ballottaggi, così come quello a centrocampo. Moro e Pobega verso una maglia con Ferguson a gara in corso. Confermati Holm, Heggem, Lucumì, Orsolini e Odgaard.