Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bologna, la probabile formazione per sfidare il Napoli in finale di Supercoppa

Foto dell'autore

Il tecnico rossoblù ha perso Bernardeschi che si è fratturato la clavicola e starà fuori poco meno di 2 mesi: Cambiaghi in pole

Il Bologna arriva all’ennesimo appuntamento con la storia e non vuole fallire neanche questo. Vincenzo Italiano si prepara a sfidare i campioni d’Italia in carica del Napoli dopo aver battuto ai rigori l’Inter, capolista attuale della Serie A e per praticamente tutti squadre più forte del campionato.

Vincenzo Italiano (Ansafoto) – calciomercato.it

Insomma, il livello è alto ma il Bologna ha capito di essere grande e di poter battere davvero chiunque. Per questo i rossoblù si presentano in Arabia per la finale di Supercoppa Italiana con grande fiducia, anche se con qualche defezione. L’ultima quella comunque pesante di Federico Bernardeschi che contro l’Inter ha rimediato una “frattura angolata della clavicola sinistra”. Al ritorno dall’Arabia si opererà (già martedì) e tra un mese e mezzo circa potrebbe rientrare.

Al suo posto l’indiziato principale per una maglia da titolare col Napoli resta Cambiaghi, in pole su Rowe. In attacco Castro ancora dal 1′ con Immobile pronto a subentrare nuovamente e magari deciderla ancora. Miranda-Lykogiannis è uno dei ballottaggi, così come quello a centrocampo. Moro e Pobega verso una maglia con Ferguson a gara in corso. Confermati Holm, Heggem, Lucumì, Orsolini e Odgaard.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie