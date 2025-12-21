Addio alla Fiorentina a giugno: una big italiana punta tutto su Kean

Il destino di Moise Kean sembra essere lontano da Firenze con il centravanti che, impegnato a lottare per la salvezza della squadra, potrebbe cambiare maglia in Serie A.

Una squadra italiana sembra decisa nel fare sul serio per assicurarsi il cartellino della punta della Fiorentina per il prossimo campionato, pronta ad un importante sacrificio economico.

La stagione attuale non è partita nel modo migliore per la Fiorentina e neanche per Moise Kean, autentico trascinatore dei viola durante lo scorso campionato. Il centravanti classe 2000, come accaduto per tutti i suoi compagni di squadra, sta faticando a rendere al meglio ma le sue qualità non sono in dubbio ed un club appare pronto ad un importante sacrificio economico per assicurarsi il suo cartellino.

Calciomercato, Kean pronto a cambiare maglia: a giugno in una big italiana

Il Milan sembra essere tornato in maniera decisa su Moise Kean. Intenzionato a puntare su Niclas Fullkrug per la seconda parte di campionato, il Milan sa di dover trovare un attaccante di livello internazionale in vista della prossima stagione sul quale puntare anche in ottica futura.

La fiducia in Santiago Gimenez appare ormai ai minimi storici con la punta messicana che ha deciso di operarsi per tornare a disposizione da metà febbraio con il calciatore deciso a stare al meglio della condizione per il mondiale da disputare in casa. Durante la prossima estate, complici proprio i mondiali, il Milan spera di trovare un acquirente per l’ex Feyenoord, andando a rientrare dell’investimento fatto circa un anno fa.

Moise Kean appare il profilo più apprezzato in casa rossonera, sia dalla dirigenza che dall’allenatore e dai compagni di squadra. Grande sponsor dell’operazione, oltre ad Allegri che lo ha avuto alla Juve, Rafael Leao, amico dell’attaccante della Fiorentina che ha chiamato più volte per provare a convincerlo ad arrivare in rossonero. Kean ha una clausola rescissoria da circa 62 milioni di euro, ma la volontà del Milan è quella di strappare il giocatore ai viola per una somma tra i 40 e i 45 milioni.

Una somma che potrebbe arrivare dalle partenze di diversi calciatori che non sembrano più far parte del progetto come Gimenez e non è da escludere che possa arrivare anche una proposta per Nkunku anche se, pure in questo caso, sarà determinante la possibile partecipazione o meno del calciatore ai prossimi mondiali con la Francia.