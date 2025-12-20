Valigie pronte e ultima con la Juventus, saluta e cambia maglia in Serie A

In casa Juventus la concentrazione è tutta sulla partita contro la Roma, fondamentale per il cammino della squadra in campionato, ma si pensa anche al calciomercato di gennaio tra acquisti e cessioni.

Per portare nuove pedine a disposizione di Luciano Spalletti sarà prima fondamentale lasciar partire alcuni giocatori per abbassare il monte ingaggi e sfoltire la rosa a disposizione dell’ex CT della nazionale italiana.

Tempo di cessioni in casa Juventus con un calciatore che, convocato per la partita contro la Roma, potrebbe essere alla sua ultima apparizione nella lista dei giocatori chiamati da Luciano Spalletti per un impegno della squadra bianconera. Giunti ormai alle ultime battute per quello che riguarda il 2025, la società sta cercando di trovare una sistemazione a chi ha giocato di meno fino a questo momento.

Juventus, cessione in arrivo: saluta i compagni e va via

Jonas Rouhi potrebbe salutare la Juventus durante il mercato di gennaio con il terzino sinistro che non sta trovando spazio in questa stagione e potrebbe andare a giocare con maggiore continuità in un’altra squadra di Serie A.

Sulle tracce del giovane terzino della Juventus ci sarebbero Verona e Pisa, interessate al prestito del giovane laterale della squadra bianconera, deciso a trovare maggiore continuità in vista della seconda parte di campionato. La Juventus, dal canto suo, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in prestito del terzino che potrebbe mettersi in mostra e aumentare la valutazione del suo cartellino.

Il laterale ha trovato spazio durante la scorsa stagione agli ordini di Thiago Motta, esordendo poi anche in Champions League. Con un contratto fino al giugno del 2028 con la squadra bianconera, Rouhi è considerato un giovane dalla grande prospettiva in casa Juventus con il club che spera di poter fare affidamento su di lui in vista del futuro.

Non è da escludere che, nel caso in cui Rouhi si dovesse mettere in mostra durante la seconda parte di stagione, il giocatore non possa essere ceduto durante la prossima estate per fare cassa e puntare su nuovi profili in vista del 2026/2027. Al momento il valore del calciatore si aggira intorno ai quattro milioni di euro con la Juventus che spera di raddoppiare il prezzo del suo cartellino nel giro di pochi mesi.