PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CREMONESE 0-0: Sarri, in attacco è un disastro. Baschirotto solido

Voti e giudizi del match dell'Olimpico valido per la 16a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Danilo Cataldi, Noslin e Baschirotto (Ansafoto) – calciomercato.it

Lazio

Provedel 6

Marusic 5,5

Gila 6

Romagnoli 6

Pellegrini 6. Dall’82’ Lazzari sv

Guendouzi 5,5

Cataldi 5,5

Vecino 5. Dal 63′ Belahyane 6

Cancellieri 5

Castellanos 5

Pedro 5. Dal 63′ Noslin 5

All.: Maurizio Sarri 5,5

Brutta Lazio. Tante assenze, ma brutta Lazio. I buchi lasciati da Zaccagni, Basic e Isaksen hanno pesato come dei macigni e forse hanno deciso la partita, ma la questione offensiva va presa in esame. In avanti i biancocelesti sono a un livello troppo basso per poter sperare di lottare per qualcosa. Castellanos viaggia costantemente fuori posizioni, non si muove da punta. Noslin entra un po’ supponente (e da esterno dopo aver deciso sempre da punta), Pedro troppo lontano dalla porta, Cancellieri né carne né pesce. La Lazio in sostanza non ha attaccanti veri, che provino a fare gol. E questo è un problema. A prescindere dalle assenze, forse tra le priorità dal mercato Sarri – che oggi qualche colpa ce l’ha – dovrebbe avere una punta. Ovviamente oltre a uno-due terzini e due centrocampisti.

Cremonese

Audero 6

Terracciano 5,5

Baschirotto 6,5

Folino 6,5. Dal 69′ Ceccherini 5,5

Barbieri 6,5. Dall’87’ Floriani sv

Bondo 6

Grassi 5,5. Dal 69′ Vandeputte 6

Johnsen 6. Dal 76′ Zerbin 5,5

Pezzella 6

Bonazzoli 6. Dal 76′ Sanabria 6

Vardy 5,5

All.: Davide Nicola 6

Arbitro: Luca Pairetto 5

La Cremo si conferma squadra molto ostica, non viene particolarmente messa in difficoltà ma regge alla grande, non rischia quasi mai e controlla la situazione. Non crea tantissimo, anzi in realtà molto poco. Di sicuro non meritava di più, ma in maniera altrettanto certa non ha rubato nulla. E qualche rammarico ce l’ha pure col colpo di testa sprecato da Vardy. Nicola sta mettendo in piedi un campionato super.

Il tabellino di Lazio-Cremonese 0-0

Espulsi: Al 93′ Ceccherini (C)

Ammoniti: Pedro (L), Grassi (C), Romagnoli (L), Guendouzi (L), Pezzella (C), Gila (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (82′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Vecino (63′ Belahyane); Cancellieri, Castellanos, Pedro (63′ Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Nuno Tavares, Farcomeni, Sana Fernandes. All.: Maurizio Sarri

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino (69′ Ceccherini); Barbieri (87′ Floriani), Bondo, Grassi (69′ Vandeputte), Johnsen (76′ Zerbin), Pezzella; Bonazzoli (76′ Sanabria), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Moumbanga, Sarmiento, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. All.: Davide Nicola

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino); Assistenti: Laudato – Regattieri; IV ufficiale: Bonacina; V.A.R.: Camplone; A.V.A.R.: Manganiello

