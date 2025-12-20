Niente da fare, il Milan dice addio a un Top assoluto: l’annuncio

Arrivano pessime notizie per il Milan in chiave mercato: Allegri dice definitivamente addio a un Top assoluto.

Un difensore centrale e un attaccante. Sono queste le priorità assolute del Milan in vista della finestra invernale di calciomercato: se davanti è ormai fatta per l’arrivo dal West Ham di Niclas Füllkrug con la formula del prestito, dietro le cose non vanno meglio.

La dirigenza rossonera è alla disperata ricerca di un difensore capace di far rifiatare Gabbia, Tomori, Pavlovic e De Winter, ma la strada appare in salita. Nelle scorse ore è stato accostato con una certa insistenza Thiago Silva, che ha già indossato la casacca rossonera dal 2009 al 2012, ma gli aggiornamenti su questo fronte non sono particolarmente incoraggianti.

Thiago Silva-Milan, niente da fare: arriva l’annuncio

A fare un punto della situazione ci pensa l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube: “Vi posso dire con assoluta certezza che Thiago Silva non tornerà in Serie A. Manca pochissimo alla scelta del calciatore brasiliano che andrà in un club europeo“.

Romano, poi, conclude: “Ad oggi, Thiago Silva non è in trattativa con il Milan. In Italia ci ha provato la Fiorentina, ma la risposta del giocatore è orientata per altri club. Niente da fare, dunque, per Milan e Fiorentina: Thiago Silva andrà in un altro club straniero“.

Una mazzata tremenda per Allegri e per i tifosi rossoneri, che hanno sperato fino all’ultimo di poter riabbracciare il 41ennne originario di Rio de Janeiro a distanza di quattordici anni dal suo addio al Diavolo. Il ds Tare, a questo punto, sarà costretto a virare su altri profili per rinforzare a gennaio il reparto arretrato a disposizione di Max Allegri.