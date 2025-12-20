Juve-Roma, Spalletti lo fa fuori: panchina per un Big!

Mancano ormai pochissime ore al fischio d’inizio di Juve-Roma, sfida più attesa della 16esima giornata di Serie A.

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, Juve e Roma si sfidano nel big match della sedicesima giornata di Serie A: 90′ da brividi, che potrebbero dire moltissimo in chiave scudetto e soprattutto per la corsa a un posto in Champions League.

Yildiz e compagni vogliono sfruttare il fattore campo e regalare un’altra gioia ai propri tifosi, dopo i recenti risultati molto positivi: la Juve è in crescita, la vittoria ottenuta a Bologna non è un caso e adesso Luciano Spalletti è alla ricerca di continuità.

Continuità che non manca di certo ai giallorossi che, grazie alla vittoria interna contro il Como, hanno consolidato il quarto posto in classifica ad appena 3 lunghezze dall’Inter capolista. Una prima parte di stagione davvero importante per la compagine capitolina che sta facendo bene anche in Europa League.

Juve-Roma, Spalletti esclude David: che bocciatura

Juve in campo con il 3-4-1-2 anche questa sera. Koopmeiners è squalificato, ma rientra Bremer dal 1′ e Kelly torna al ruolo di braccetto mancino. In mezzo al campo Thuram è in crescita e affianca Locatelli, mentre sulle fasce spazio a McKennie e Cambiaso. La grande novità è, però, in attacco: Yildiz e Conceicao sono sicuri di una maglia, mentre Openda è in vantaggio su David dopo quanto visto a Bologna. Si tratterebbe, dunque, di una bocciatura per il centravanti canadese.

Stesso schieramento per la Roma, dove solo alla fine si risolverà il dubbio Hermoso: il il difensore spagnolo ha un affaticamento e rischia di non farcela. Per il resto, tutto confermato con Soulé e Pellegrini alle spalle di Ferguson. Ecco le probabili formazioni di Juve-Roma:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini