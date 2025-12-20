Colpo a zero dalla Lazio, l’Inter prepara l’affare per l’estate

L’Inter sta valutando un possibile colpo a zero dalla Lazio in vista della prossima stagione con i nerazzurri che hanno messo nel mirino un giocatore in scadenza di contratto.

I nerazzurri, durante le ultime stagioni, hanno dato sempre molta attenzione alla possibilità di arrivare a calciatori a costo zero per cercare di portare elementi di qualità a prezzi contenuti.

Una delle ultime idee di Giuseppe Marotta porta ad un calciatore della Lazio che potrebbe salutare i biancocelesti in vista della prossima estate. Il club capitolino, al momento, non si è mosso con decisione per il rinnovo di contratto del giocatore in questione e le parti potrebbero salutarsi dopo diversi anni a partire da luglio.

Calciomercato, l’Inter affonda il colpo in casa Lazio

Adam Marusic, ormai senatore della Lazio vestendo la maglia biancoceleste dal lontano 2017, piace all’Inter in vista della prossima stagione con i nerazzurri decisi a chiudere il colpo a zero.

Classe 1992, Marusic ha da poco compiuto 33 anni e potrebbe trasferirsi in nerazzurro a costo zero. Nelle idee dell’Inter, il laterale bosniaco potrebbe andare a sostituire Matteo Darmian, anche lui in scadenza di contratto e pronto a salutare la squadra meneghina alla fine del campionato in corso. Marusic consentirebbe a Chivu di avere a disposizione un calciatore in grado di agire su entrambe le fasce e, al bisogno, giocare anche come centrale difensivo in una retroguardia a tre.

L’idea dell’Inter è quella di mettere sul piatto un contratto biennale, andando a convincere Marusic a cambiare maglia restando però in Serie A. Più di qualche squadra, tra Premier League e Liga si è fatta avanti prendendo informazioni sul laterale che la Lazio non vuole però perdere a stagione in corso.

L’eventuale chiamata dell’Inter potrebbe convincerlo a salutare la Lazio alla fine della stagione, andando a vestire una maglia che gli consentirebbe di giocare per grandi obiettivi. Un rinforzo che in casa nerazzurra appare necessario considerata la difficoltà che la squadra nerazzurra sta facendo nel trovare valide alternative per le fasce, in particolare ora che Dumfries dovrà restare fermo per un paio di mesi.