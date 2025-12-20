Baroni: “Basta cali di tensione”. Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino

Il tecnico dei granata affronterà Grosso per la quarta volta in carriera
“Dobbiamo giocare senza avere cali di tensione, quelli che ci hanno a volte penalizzato in maniera anche incredibile. Dobbiamo giocare dal primo all’ultimo minuto con presenza, energia, attenzione e dedizione”.
Così Marco Baroni alla vigilia della sfida col Sassuolo valevole per la sedicesima giornata di Serie A.
L’allenatore del Torino sfiderà Fabio Grosso per la quarta volta in carriera: nei tre precedenti incontri, avvenuti tutti nel campionato di Serie B, una vittoria per parte e un pareggio.
LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-TORINO
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Tameze, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani; Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata