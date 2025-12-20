Atalanta
Baroni: “Basta cali di tensione”. Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino

Foto dell'autore

Il tecnico dei granata affronterà Grosso per la quarta volta in carriera

“Dobbiamo giocare senza avere cali di tensione, quelli che ci hanno a volte penalizzato in maniera anche incredibile. Dobbiamo giocare dal primo all’ultimo minuto con presenza, energia, attenzione e dedizione”.

Così Marco Baroni alla vigilia della sfida col Sassuolo valevole per la sedicesima giornata di Serie A.

Baroni prima di una partita del Torino
Le parole di Baroni alla vigilia di Sassuolo-Torino (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’allenatore del Torino sfiderà Fabio Grosso per la quarta volta in carriera: nei tre precedenti incontri, avvenuti tutti nel campionato di Serie B, una vittoria per parte e un pareggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-TORINO

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Tameze, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani; Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata

