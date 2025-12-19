Zufferli grazia Maignan, Rocchi non perdona: due turni di stop

Il portiere del Milan ha commesso un brutto fallo di reazione contro Politano nella prima semifinale di Supercoppa Italiana

La vittoria del Napoli per 2-0 sul Milan permette alla squadra di Conte di guadagnare un posto nella finale di Supercoppa Italiana di lunedì prossimo. Ma anche di smorzare le possibili polemiche a livello arbitrale. Perché Mike Maignan, portiere e capitano dei rossoneri, andava espulso per il fallo di reazione nei confronti di Politano.

E invece l’arbitro Zufferli non lo ha nemmeno ammonito. Siamo al minuto 54, quando l’esterno dei partenopei impedisce all’estremo difensore francese di riprendere velocemente il gioco. Comportamento antisportivo a sua volta non sanzionato. A quel punto Maignan, per liberarsi dell’avversario, gli sferra una manata in pieno volto: condotta violenta e quindi rosso diretto.

Un episodio che somiglia molto a quello di Basic in Parma-Lazio dello scorso week end, quando il mediano biancoceleste è stato espulso e sanzionato con due giornate di squalifica. Il problema è che al Var ieri, come per il match del ‘Tardini’, c’era Aureliano che si ‘dimentica’ di richiamare Zufferli all’On Field Review. Considerata l’attenzione che il designatore Rocchi mette nel contrastare il gioco violento, per lui si prevedono almeno un paio di partite di stop per poi ripartire dalla Serie B.