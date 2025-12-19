Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Zufferli grazia Maignan, Rocchi non perdona: due turni di stop

Foto dell'autore

Il portiere del Milan ha commesso un brutto fallo di reazione contro Politano nella prima semifinale di Supercoppa Italiana

La vittoria del Napoli per 2-0 sul Milan permette alla squadra di Conte di guadagnare un posto nella finale di Supercoppa Italiana di lunedì prossimo. Ma anche di smorzare le possibili polemiche a livello arbitrale. Perché Mike Maignan, portiere e capitano dei rossoneri, andava espulso per il fallo di reazione nei confronti di Politano.

Moviola Napoli Milan, manca il rosso a Maignan
Momenti di tensione in Napoli Milan (foto Ansa) – Calciomercato.it

E invece l’arbitro Zufferli non lo ha nemmeno ammonito. Siamo al minuto 54, quando l’esterno dei partenopei impedisce all’estremo difensore francese di riprendere velocemente il gioco. Comportamento antisportivo a sua volta non sanzionato. A quel punto Maignan, per liberarsi dell’avversario, gli sferra una manata in pieno volto: condotta violenta e quindi rosso diretto.

Un episodio che somiglia molto a quello di Basic in Parma-Lazio dello scorso week end, quando il mediano biancoceleste è stato espulso e sanzionato con due giornate di squalifica. Il problema è che al Var ieri, come per il match del ‘Tardini’, c’era Aureliano che si ‘dimentica’ di richiamare Zufferli all’On Field Review. Considerata l’attenzione che il designatore Rocchi mette nel contrastare il gioco violento, per lui si prevedono almeno un paio di partite di stop per poi ripartire dalla Serie B.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie