Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Volpato: “Ho grandi aspettative. Mourinho e Matic, vi racconto”

Foto dell'autore

L’esterno del Sassuolo: “Ecco cosa mi ha detto Grosso il primo giorno”

Cristian Volpato ha speso parole di elogio per mister Grosso nel corso della sua intervista a ‘Football 360 Australia’: “Posso solo dire cose positive su di lui. Quando è arrivato, mi ha detto: ‘Voglio farti diventare un vero calciatore’. Hai le qualità giuste, ce la puoi fare. Da quel giorno abbiamo avuto alti e bassi, però tendo sempre a seguire suoi consigli visto che lui ce l’ha fatta”.

Volpato esulta dopo un gol col Sassuolo
Volpato: “Ho grandi aspettative. Mourinho e Matic, vi racconto” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

12 presenze, 1 gol e 4 assist, l’annata di Volpato è positiva, anche se ha i mezzi per fare ancora meglio. Sicuramente al classe 2003 non manca l’ambizione: “Ho grandi aspettative per me stesso, voglio diventare uno dei migliori giocatori d’Europa e giocare la Champions League come le migliori competizioni europee. Credo in me”.

Volpato è cresciuro nella Roma, della quale mantiene ottimi ricordi: “I personaggi più influenti? Be’, dico Mourinho ma anche Matic (ora con lui al Sassuolo, ndr)… Mourinho è stato come un padre, Nemanja è come un fratello maggiore per me: è intelligente e sa tutto. Mi ha preso sotto la sua ala protettrice alla Roma e anche qui al Sassuolo”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie