Volpato: “Ho grandi aspettative. Mourinho e Matic, vi racconto”

L’esterno del Sassuolo: “Ecco cosa mi ha detto Grosso il primo giorno”

Cristian Volpato ha speso parole di elogio per mister Grosso nel corso della sua intervista a ‘Football 360 Australia’: “Posso solo dire cose positive su di lui. Quando è arrivato, mi ha detto: ‘Voglio farti diventare un vero calciatore’. Hai le qualità giuste, ce la puoi fare. Da quel giorno abbiamo avuto alti e bassi, però tendo sempre a seguire suoi consigli visto che lui ce l’ha fatta”.

12 presenze, 1 gol e 4 assist, l’annata di Volpato è positiva, anche se ha i mezzi per fare ancora meglio. Sicuramente al classe 2003 non manca l’ambizione: “Ho grandi aspettative per me stesso, voglio diventare uno dei migliori giocatori d’Europa e giocare la Champions League come le migliori competizioni europee. Credo in me”.

Volpato è cresciuro nella Roma, della quale mantiene ottimi ricordi: “I personaggi più influenti? Be’, dico Mourinho ma anche Matic (ora con lui al Sassuolo, ndr)… Mourinho è stato come un padre, Nemanja è come un fratello maggiore per me: è intelligente e sa tutto. Mi ha preso sotto la sua ala protettrice alla Roma e anche qui al Sassuolo”.