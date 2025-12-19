Roma, Gasperini e le scelte anti-Juve: la probabile formazione giallorossa

Il tecnico di Grugliasco deve stringere i denti soprattutto in difesa, per il resto la squadra è praticamente fatta

La Roma punta a passare un Natale non bello ma meraviglioso, come sarebbe in caso di vittoria in un Allianz Stadium stregato per i colori giallorossi per tradizione. In più davanti ci sarà il grande ex Luciano Spalletti, con Gasperini che pure ha già lavorato con i colori bianconeri. Tanti ingredienti, con qualche noia di formazione non da ridere.

In particolare l’emergenza la Roma ce l’ha in difesa, visto che manca Ndicka partito in Coppa d’Africa e al tempo stesso Hermoso non è al top. Lo spagnolo però si è allenato ed è a disposizione, per cui dovrà necessariamente stringere i denti per comporre il terzetto insieme a Mancini e Celik, per l’occasione fatto retrocedere di qualche metro lasciando spazio a Rensch che sta dando risposte importanti. L’olandese a destra, Wesley a sinistra nel centrocampo completato dai titolarissimi Cristante e Koné.

In attacco Gasperini è orientato a confermare anche in questo caso i giocatori che hanno dato segnali incoraggianti, ovvero Pellegrini-Soulé-Ferguson. Il terzetto offensivo dovrebbe essere questo, a meno di clamorosi ribaltoni che hanno più che altro il nome di Paulo Dybala, al momento però in svantaggio. Dovrà ancora attendere Artem Dovbyk.