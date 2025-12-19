McKennie a zero, affare prenotato: Juve tradita e nuova maglia in Serie A

Nuova maglia in Serie A per Weston McKennie in vista del 2026 con lo statunitense che potrebbe cambiare casacca al termine del campionato in corso andandosi a trasferire a parametro zero.

Potrebbe terminare alla fine del campionato l’avventura di McKennie con la maglia della Juventus con il centrocampista che è finito nel mirino di una rivale italiana.

Il calciatore, legato da un contratto fino al giugno del 2026 con i bianconeri, sarebbe finito da tempo nel mirino di una squadra rivale che è pronta a mettere sul piatto un triennale per convincerlo a cambiare maglia. Al momento non sembrano esserci trattative per il rinnovo con la squadra bianconera che potrebbe lasciarlo partire andando ad alleggerire il suo monte ingaggi.

Calciomercato, una rivale piomba su McKennie, colpo a zero

La Roma si è inserita in maniera decisa su Weston McKennie con il centrocampista che piace molto a Gian Piero Gasperini, pronto ad inserirlo nelle rotazioni del suo centrocampo in vista della prossima stagione. L’allenatore lo cercò già ai tempi dell’Atalanta e prese informazioni durante la scorsa estate per portarlo subito in giallorosso.

Condizione imprescindibile per il suo arrivo nella capitale è la qualificazione alla Champions League da parte della squadra giallorossa che in questo momento si trova al quarto posto in classifica, proprio davanti alla Juventus che non può permettersi di mancare la partecipazione alla massima manifestazione continentale.

La società capitolina, fiduciosa di riuscire a tornare dopo tanti anni in Champions League, si sta già muovendo per cercare di rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini e il centrocampista statunitense sembra essere una delle pedine maggiormente gradite. Classe 1998, McKennie è un calciatore che sa ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo ed è molto apprezzato dagli allenatori che lo hanno avuto a disposizione.

In grado di agire sia sulla trequarti che in mediana, il calciatore americano è stato impiegato nella sua carriera anche sulle fasce, confermando nel più delle volte di essere più che affidabile e riuscire a svolgere al meglio il proprio compito. McKennie piace anche a diverse squadre di Premier League, pronte a fare un tentativo per il suo cartellino a partire da febbraio 2026, quando sarà libero di firmare un precontratto con una nuova società.